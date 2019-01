OECD: Billigere at nedbringe landbrugets CO2-udslip

Det er dyrt at fokusere snævert på transportsektorens CO2-udledninger, vurderer OECD.

Der er brug for mere forskning, før landbruget pålægges at reducere sit CO2-udslip yderligere. Sådan lyder linjen fra den dansk regering, der i stedet vil forsøge at nå EU's mål om reduktion af CO2-udslip i transportsektoren.

Men det er en dyr måde at prioritere på, lyder vurderingen fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, i en ny rapport om Danmark.

Det vil nemlig være mere omkostningseffektivt at reducere CO2-udslippet fra landbruget end fra transportsektoren. Populært sagt får man mere klima for pengene.

- Selvfølgelig er det vigtigt at reducere alle vegne. Men vores anbefaling vil være at se mere på omkostningseffektivitet, siger Mikkel Hermansen, der er økonom hos OECD.

- I transportsektoren lægger man afgifter på brændstof. I landbruget kan man også lægge afgifter på gødning og på den måde give landmændene en tilskyndelse til at være mere innovative, forklarer han.

OECD konstaterer, at regeringen i sit klimaudspil har valgt at fokusere snævert på transportsektoren. Finansminister Kristian Jensen (V) mener dog, at landbruget skal reducere sit CO2-udslip på et tidspunkt. Bare ikke lige nu.

- Vi har valgt at investere mere i forskning til at få nye måder til at reducere CO2 fra den landbrugsproduktion, vi har i Danmark, siger Kristian Jensen.

- Vi skal finde nogle værktøjer at bruge, så vi både kan opretholde en høj produktion af landbrugsvarer i Danmark. Men gøre det med et lavere CO2-udslip.

Regeringen frygter, at landbrugsproduktion vil rykke til udlandet, hvis danske landmænd pålægges flere afgifter, forklarer finansministeren.

- Hvis vi som forbrugere skal fortære det samme, drikke lige så meget mælk, spise lige så meget svinekød, så er det bedst, at det er produceret med mindst muligt CO2-udledning, siger Kristian Jensen.

- Hvis man gør noget fra dansk side alene, så risikerer man at flytte produktion fra Danmark, der i forvejen har et lavt CO2-udslip per produceret enhed til andre lande, der har meget højere.

OECD's vicegeneralsekretær Ludger Schuknecht, der præsenterer rapporten sammen med Mikkel Hermansen, afviser at spekulere i, om det er realistisk, at landbrugsproduktionen vil rykke til udlandet.

Kristian Jensen forventer at have de første anbefalinger til, hvordan landbruget kan nedbringe sine udslip af CO2, i løbet af 2020.