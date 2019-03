Nyt ulvepar spottet i Vestjylland

Selv om det nye ulvepar kun har kendt hinanden kort tid, så kan der komme et nyt kuld hvalpe i foråret.

Et nyt ulvepar har etableret sig i plantagerne øst for Ulfborg i Vestjylland.

Det oplyser Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet på baggrund af den seneste kvartalsoversigt over den danske ulvebestand.

Parret består af en hunulv, der nedstammer fra det oprindelige ulvepar i området, mens hanulven er ny. Det betyder, at Danmark har fået en ny ulv, der er kommet i november.

- I parret er der en hanulv, som ikke tidligere er kendt i Danmark, men som er vandret op igennem Slesvig-Holsten, siger Kent Olsen, forsknings- og samlingschef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.

- Vi ved helt præcist, hvornår den sidst har været i Slesvig-Holsten, og hvornår vi finder den første gang i Danmark. Der går cirka ti dage, så det er ikke lang tid, at en ulv går uopdaget gennem Danmark.

Kent Olsen fortæller, at parret er blevet opdaget ved hjælp af videokameraer og dna fra afføringsprøver. Der har ikke været meldinger om angreb på får i området, efter parret rykkede ind i området i november.

Selv om parret kun har kendt hinanden i kort tid, så kan det ske, at der i år kommer et nyt kuld hvalpe.

- Det kan ske allerede det kommende forår. I så fald, så får de hvalpe ved månedsskiftet mellem april og maj.

- Men det kan også være, at de venter til næste år, siger Kent Olsen, der ikke ser det som usandsynligt, at der på et tidspunkt kommer hvalpe fra parret.

Området har også tidligere været hjemsted for et ulvepar, der i 2017 fik otte hvalpe - blandt dem er hunulven, der nu er tilbage.

Dette par er dog ikke blev set længe. Senest blev spor fundet fra hanulven i marts 2018, mens hunulven sidst blev filmet i 2017 sammen med sine hvalpe.

Ifølge Kent Olsen tyder det på, at i hvert fald én er død.

- Et ulvepar, der er etableret sig og ynglet, forlader ikke territoriet. Den eneste grund, til at et ulvepar går i opløsning, er, hvis en af forældrene dør, siger han.

Ud af de otte hvalpe kender man kun skæbnen for seks af dem. To er bekræftet døde, mens fire andre opholder syd for den dansk-tyske grænse.

De sidste to formodes omkommet eller forsvundet ud af landet.