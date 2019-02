Nyt parti: Erhvervsmand vil gøre Udkantsdanmark fantastisk igen

Erhvervsmand fra Haderslev vil stifte nyt parti og forsøge at stille op til det kommende folketingsvalg. Han vil stoppe skævvridning af samfundet og få gang i Udkantsdanmark med skattefordele for private og virksomheder.

Udkantsdanmark: Erhvervsmanden John Reese fra Haderslev vil nu forsøge at få opstillet et parti nummer 13 på opstillingslisten til folketingsvalget. Han vil nemlig stifte partiet Udkantsdanmark (liste U) sammen med advokat Bjarne Ditlevsen fra Vojens.

Skattefordele i Udkantsdanmark

John Reese kritiserer også udflytningen af statslige arbejdspladser på grund af de menneskelige omkostninger, det medfører, når en familie må splitte op, fordi den ene skal flytte langt væk med sit arbejde. Løsningen mener han at have fundet.

- Vi skal skævvridningen til livs. Løsningen er, at der skal være en gulerod ved at bo i Udkantsdanmark. Der skal være skattefordele, som lokker folk til at bo der og virksomhederne til at slå sig ned i Udkantsdanmark, siger John Reese.

Partinavnet skal godkendes på et møde i Indenrigsministeriet den 25. marts, og først derefter kan partiet begynde at samle de godt 20.000 vælgererklæringer, som skal til for at kunne stille op til valget. Det forventer John Reese dog vil gå ganske stærkt.

- Vi har rigtig mange ambassadører i Udkantsdanmark. Jeg kan tage hen til den lille købmand, hvis omsætning falder år for år, og han vil sørge for, at venner og bekendte skriver under, og sådan kommer vi nemt til at få samlet en masse underskrifter. Jeg tror selv, at vi kan nå det, siger John Reese.

Han ved endnu ikke selv, om han vil stille op som politiker for partiet, hvis det lykkes at samle underskrifter nok.