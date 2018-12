Nyt nævn skal fra nytår tage hånd om helt unge kriminelle

Når unge ned til ti år bliver taget i at stjæle, sælge stoffer eller begå voldelige overfald, skal de fra nytår stilles for et særligt nævn, der afgør deres skæbne.

Tirsdag vedtog et flertal i Folketinget et lovforslag, der ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er nytænkende og hjælper hærdede ungdomskriminelle tilbage på dydens smalle sti.

- Vi skaber et helhedsorienteret system, hvor vi i højere grad end i dag tager hånd om de unge, griber dem og river dem væk fra kriminalitetens mørke tag og viser dem vejen tilbage i fællesskabet, siger han i en pressemeddelelse.

I hver af landets 12 politikredse kommer der fra 1. januar til at være et såkaldt ungdomskriminalitetsnævn, som skal afgøre alvorlige sager om kriminalitet begået af børn mellem 10 og 17 år.

Nævnet består af en dommer, en politimand og en repræsentant fra kommunen, og sammen har de mulighed for at bestemme en straf til børnene.

Det kan være i form af straksreaktioner, forbedringsforløb i op til fire års varighed samt anbringelse på sikrede institutioner.

Socialpædagogernes Landsforbund er forargede over det nye nævn. I stedet for at straffe børn bør man styrke den forebyggende socialfaglige indsats, mener forbundsformand Benny Andersen.

- Det her nævn er symbolpolitik, som i værste fald skader mere, end det gavner. Børnene får stemplet "kriminel" i panden, før de overhovedet er kommet i gang med livet.

- Ungdomskriminaliteten er faldet år efter år på grund af solide socialfaglige indsatser, der virker, og det skal vi fortsætte, siger han.

Nævnet er et ud af 24 initiativer i aftalen. Justitsministeriet vurderer, at nævnet vil have en målgruppe på omkring 850 unge hvert år. Cirka 400 af dem ventes at være mellem 10 og 14 år.

Foruden regeringen stemte Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet for lovforslaget om bedre bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Alternativet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten stemte imod lovforslaget.

Aftalen træder i kraft fra 1. januar 2019.