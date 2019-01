Nyt lovforslag: Psykisk vold skal give tre års fængsel

Et nyt lovforslag fra Justitsministeriet skal sikre, at psykisk vold bliver straffet ligeså hårdt som fysisk vold.

I en pressemeddelelse skriver Justitsministeriet, at psykisk vold skal kunne straffes med op til tre års fængsel.

Det skal være med til at understrege de alvorlige skadevirkninger, som psykisk vold kan have.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil sende et signal om, at psykisk vold kan være lige så slemt som den fysiske vold.

- Denne form for vold har vi ikke været gode nok til at tage hånd om i samfundet, siger justitsministeren.

- Vi har set på de blå mærker, men vi har glemt de ar på sjælen, der måske stikker langt dybere.

- Med en ny bestemmelse i straffeloven om psykisk vold sender vi et klart signal om, at psykisk og fysisk vold er ligestillet, siger Søren Pape Poulsen i pressemeddelelsen.

Rent konkret går lovforslaget ud på, at personer, der i en periode udsætter andre med tilknytning til husstanden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende handlinger, fremover skal kunne straffes med fængsel i indtil tre år.

Direktøren i foreningen Danner, der arbejder for at hjælpe voldsramte kvinder og børn, Lisbeth Jessen, er glad for, at politikerne endelig tager affære.

- Vi er rigtig glade for lovforslaget. I de sidste to år har vi arbejdet for at gøre psykisk vold strafbart, fordi det er et vigtigt samfundsmæssigt signal at sidestille fysisk og psykisk vold, siger hun.

- Vi har stor tiltro til, at politiet kan løfte de mest alvorlige sager. Og det skal være med til, at der nu kan blive rejst tiltale i de særligt alvorlige sager, siger hun.

Lovforslaget, der præsenteres onsdag, vil indføre en selvstændig bestemmelse i straffeloven.