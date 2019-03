Nyt beredskab skal hjælpe advokater der bliver chikaneret

Telefonisk krisehjælp, psykologiske samtaleforløb og rådgivning om, hvordan man som advokat håndterer chikane og truende adfærd.

Det er nogle af elementerne i et nyt beredskab, som Advokatsamfundet har oprettet for at støtte advokater, der bliver truet og chikaneret.

Det skriver Berlingske.

Advokatsamfundet er brancheorganisation for landets advokater. Herfra lyder det, at vrede og trusler rettet mod advokater - især i familiesager - har nået et niveau, hvor man er nødt til at sætte ind med hjælp.

- Vi skal hjælpe kolleger, som har svært ved at håndtere den situation, som de er i. Både personligt, men også i forhold til, at de fortsat kan behandle sagen, de sidder med, siger Susan Sørensen, der er medlem af Advokatrådet og initiativtager til beredskabsplanen, til Berlingske.

Hun påpeger, at der foruden advokaternes ve og vel også er et retssikkerhedsmæssigt aspekt at være opmærksom på.

- Hvis advokater ender med at trække sig fra sager, fordi det bliver for svært at føre dem, så har vi et problem. Så trues retssikkerheden.

Berlingske beskriver en undersøgelse fra 2016, hvor 660 familierets- og strafferetsadvokater blev spurgt, om de oplevede at blive chikaneret og truet.

253 besvarede undersøgelsen, hvoraf 128 var familieretsadvokater. Det fremgik, at 40 procent af familieretsadvokaterne havde været udsat for chikane og trusler, mens 30 procent af strafferetsadvokaterne havde været udsat for det samme.

Resultaterne overraskede Advokatsamfundet, som derfor nu har lavet en beredskabsplan, der betyder, at advokater tilbydes "øjeblikkelig gratis psykologhjælp", hvis de bliver udsat for trusler og chikane.

Ud over både akut psykologhjælp og samtaleforløb tilbydes advokater rådgivning, der skal hjælpe dem til at håndtere chikane og truende adfærd.

Advokatsamfundets undersøgelse fra 2016 viste, at advokater har oplevet blandt andet at få skåret deres dæk op og at få dødstrusler.