Nyt EU-beredskab skal hjælpe Danmark mod katastrofer

Tirsdag vedtog EU-Parlamentet, at det vil støtte et initiativ, der skal hjælpe EU-lande mod katastrofer.

Et nyt EU-beredskab skal blandt andet hjælpe Danmark mod katastrofer i fremtiden.

Det skriver Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Europa-Parlamentet vedtog tirsdag at støtte initiativet med navnet "rescEU".

Beredskabet skal være en reserve af ressourcer, der kan træde til og hjælpe EU-lande i forbindelse med katastrofer.

I første omgang vil beredskabet hjælpe til med bekæmpelse af skovbrande, der har været et stort problem de seneste år i blandt andet Grækenland, Portugal og Sverige.

Her vil beredskabet kunne bistå med helikoptere og fly til brandslukning.

Danmark kan også se frem til hjælp, oplyser chef for Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Jens Oddershede.

- Danmark kan få brug fra støtte udefra, som det konkret blev overvejet ved stormfloden i januar 2017, siger han.

- I sådanne situationer giver det ud fra en beredskabsfaglig vurdering god mening at opbygge fælleseuropæiske kapaciteter til at supplere det, som medlemsstaterne allerede stiller til rådighed for hinanden, siger Jens Oddershede i pressemeddelelsen.

EU-beredskabet skal også hjælpe de nationale beredskaber med at blive bedre til at forebygge nationale katastrofer.

På sigt skal beredskabet kunne hjælpe mod eventuelle kemikalie- eller atomangreb mod lande.

Hvis EU-Ministerrådet godkender, kan "rescEU" stå klar til sommer.