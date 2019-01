Nygift far tiltalt: Voldtog sin datter i brudesuiten

En 50-årig mand fra Fredericia er blevet tiltalt for at have begået en grusom forbrydelse mindre end et døgn efter sit eget bryllup.

I forlængelse af bryllupsfesten på Gammelrøj Herregård i udkanten af Kolding skal manden således have voldtaget sin egen datter.

Det skriver JydskeVestkysten om sagen, der starter onsdag ved Retten i Kolding. Anklager Iben Lihme Degnbol oplyser til avisen, at der er tale om en voksen datter, og at den tiltalte netop var blevet gift.

Overgrebet skete ifølge anklagen i herregårdens brudesuite natten til den 19. august sidste år mellem klokken 04.00 og 04.45, altså på bryllupsnatten.

I anklageskriftet hævdes det, at den 50-årige truede sig til at have samleje og andet seksuelt forhold end samleje med datteren.

- Tiltalte tog (datteren, red.) hårdt på brysterne og tvang herefter hendes ben fra hinanden, står der ifølge JydskeVestkysten i anklageskriftet.

Det fremgår også, at den voksne datter angiveligt forsøgte at stoppe sin far. Dette mislykkedes imidlertid, da hun "på grund af indtagelse af alkohol var ude af stand til at modsætte sig", hedder det i anklagen.

Datteren forsøgte angiveligt både verbalt og fysisk at stoppe sin far, men intet af det hjalp tilsyneladende.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan manden forholder sig til den alvorlige tiltale.

Der er afsat to dage til retssagen. Dommen ventes torsdag middag.