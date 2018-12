Nye vejstriber skal revolutionere trafikken

Bilister i Danmark kan muligvis allerede fra næste år se frem til større sikkerhed, når de begiver sig ud på vejene.

Et samarbejde mellem Vejdirektoratet og producenterne Eurostar Danmark og Geveko Markings har resulteret i en ny støjfri, lysende vejstribe kaldet "Longdot".

Danmarks nuværende vejstriber kan ikke ses i mørke, når der ligger vand på dem. Linjerne i vejkanten lyser dog op, men deres problem er, at de støjer for meget.

Den nye vejstribe er en kombination af det bedste fra de to typer af vejstriber, hvilket betyder, at "Longdot" kan erstatte alle vejstriber i fremtiden.

Direktør i Eurostar Danmark Jesper Wraae-Bess, der har været med til at udvikle vejstriberne, kalder det et gennembrud indenfor trafikafmærkning.

- Det vil betyde færre trafikuheld. Det vil være et af de elementer, der skal til for at nedbringe antallet af ulykker i Danmark.

- Alle, der har været med til at udvikle dem, Vejdirektoratet, entreprenører og producenter, har aldrig set noget lignende. Alle siger i kor: "Det her er løsningen", siger han.

En forskningsrapport udarbejdet på Vejdirektoratets foranledning viser, at den nye vejstribe vil øge bilisternes orienteringstid med cirka 50 procent.

På en tresporet motorvej vil bilisterne i mørke og regn typisk søge ud mod kanterne, fordi de ikke kan se striberne i midten, hvilket svækker fremkommeligheden.

- Hvis du kun har to sekunder til at orientere dig som bilist, kører du ekstremt anspændt med hvide knoer. Har du tre sekunder, så kan du køre med en fod i vindueskarmen, og dermed kan du blive i din vognbane, siger han.

Vejdirektoratet anbefaler kraftigt vejstriben, men det er i sidste ende en politisk beslutning, om den nye vejstribe skal bruges på de danske veje.

- Med "Longdot" kan vi fremover få trafikken bedre fordelt. Det vil være til glæde for bilisterne, vejnettet og trafiksikkerheden, siger fagprojektleder hos Vejdirektoratet Kenneth Kjemtrup i en pressemeddelelse.

Vejstriben testes i øjeblikket på Vejdirektoratets teststrækning ved Gørlev i Nordvestsjælland.