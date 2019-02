Nye resultater af fynsk forskning: Udskældt stof i plast giver små drenge dårligere ordforråd

Nye resultater fra Odense Børnekohorte viser, at påvirkning fra stoffet BPA, der kan findes i plastikprodukter som drikkedunke, madkasser og legetøj, kan give drenge et dårligere ordforråd. Det skal nu undersøges, om påvirkningen er blivende.

Det har længe været kendt, at forskellige stoffer i plastik kan have en skadelig virkning på børns udvikling. Nu viser nye forskningsresultater endnu en negativ effekt på toårige drenge.

Det er et studie fra Odense Børnekohorte, der afslører, at den er gal med stoffet Bisfenol A (forkortet BPA), der findes i plastikprodukter som eksempelvis noget legetøj, drikkedunke og madkasser. Det bekymrende resultat viser, at drenge i toårsalderen, der som fostre har været udsat for BPA, har et dårligere ordforråd, end dem, der ikke har været udsat for stoffet i samme grad.

BPA er allerede i myndighedernes søgelys, fordi stoffet mistænkes for at være hormonforstyrrende og have en skadelig virkning på mennesker og dyrs frugtbarhed. Samme bekymrende resultater har tidligere været påvist for ftalater, men i mindre grad.

Ifølge professor Tina Kold Jensen, professor på Miljømedicinsk Afdeling på SDU og forskningsleder i Odense Børnekohorte, kan påvirkningen få afgørende betydning, fordi der er påvist en klar sammenhæng mellem tidlig udvikling af sproget og de eksamensresultater, man opnår i 9. klasse.

- Det handler ikke om, at de her børn har brug for særlig hjælp eller skal gå til talepædagog, men de har et dårligere ordforråd. Det kan være en forskel på, om de kan 28 eller 25 ord. Det virker måske ligegyldigt, men det kan bare få en større betydning senere i livet, siger Tina Kold Jensen.

Hvis man gerne vil undgå BPA, kan man som forbruger gå efter varer, der er mærket "BPA-free".