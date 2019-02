Nye regler stækker digital platform for godstransport

Ejere af en varebil kan ikke længere tjene lidt ekstra på at køre gods for private. Det skyldes ny lov.

Mens statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er vært ved det afsluttende møde i Disruptionrådet, forbereder direktør Martin C. Hansen sig på at lukke en del af sin digitale platform for transport, Mover.

Nye regler, indført af et flertal uden om regeringen, stiller nemlig krav om, at man skal gennem et særligt kursus for at køre med gods. Og at man skal stille en økonomisk sikkerhed for at få tilladelse til det.

Og det stikker en kæp i hjulet for Mover, hvor håndværkere og andre ejere af varebiler, kan tjene lidt ekstra på at fragte eksempelvis sofaer købt på Den Blå Avis for folk, der ikke ejer en varebil.

- Det vil betyde, at det bliver sværere for folk at hjælpe hinanden. Og det bliver sværere for Danmark at få mere ud af de ressourcer, vi har på landevejene i forvejen, siger Martin C. Hansen.

Derfor har direktøren svært ved at genkende det budskab, statsministeren kom med i et interview med Ritzau forud for mødet i Disruptionrådet.

Her sagde Løkke, at Danmark i dag vil være bedre rustet til at håndtere virksomheder som kørselstjenesten Uber, der under stor opmærksomhed forlod Danmark i 2017.

- Om vi er bedre til at omfavne virksomheder, som skaber vækst og fornyelse på det, nogle kalder en disruptiv måde - det ved jeg nu ikke. Det er ikke det, vi oplever i virkeligheden, siger Martin C. Hansen.

Formålet med de nye regler er blandt andet at bekæmpe skattesnyd og sort arbejde. Men Martin C. Hansen forklarer, at hans virksomhed sikrer sig mod den slags på anden vis:

- Vi er en dansk virksomhed og har registreringspligt og oplysningspligt til myndighederne.

- Vi trækker en masse information om dem, der kører for os, siger han og nævner blandt andet bankoplysninger, kopi af kørekort og straffeattest.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) var imod lovforslaget og fremførte under debatten om det, at det vil pålægge virksomhederne uforholdsmæssige byrder.

Men Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Alternativet vedtog det alligevel.

Christian Rabjerg Madsen (S) forklarer, at baggrunden for de nye regler er, at der har været mange problemer med konkurser og dårlige løn- og arbejdsvilkår blandt varevognsfirmaer.

- Det er derfor, vi har lavet et tilladelseskrav, hvor de chauffører, der kører varebiler, skal uddannes og klædes bedre på, siger han.

- De regler skal alle virksomheder leve op til.

Det er kun en del af Movers forretning, der ifølge direktøren står til lukning. Andre dele påvirkes ikke af de nye regler.