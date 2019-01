Nye regler på Storebælt: Styrelse forbyder stormkørsel og godsvogne fra dødsulykke

Mandag foretog Havarikommissionen en test . Den viste, at der kan være risiko for, at sættevognene ikke låses forsvarligt fast til lommevognen, altså godstogsvognen.

Derudover har styrelsen bestemt, at reglerne for, hvornår og hvor hurtigt godstogene må køre over Storebælt, bliver ændret.

Forbuddet er rettet mod de virksomheder, som benytter sig af den pågældende metode til godstransport, og gælder i første omgang i to uger. Herefter vil der blive taget stilling til, om det forlænges.

Styrelsen har desuden udstedt et påbud til Banedanmark om at fastsætte nye grænser med hensyn til vindstyrke for godstransport over broen.

Fremover skal hastigheden for godstransport med vindfølsomme køretøjer sættes ned til 80 kilometer i timen, når vindstyrken når stiv kuling, altså 15 meter i sekundet.

Ved stormende kuling - 20 meter i sekundet - forbydes godstransport med vindfølsomme køretøjer, og ved storm - 25 meter i sekundet forbydes al godstransport.

Påbuddet fra styrelsen er begrundet i en bekymring om, "at vindforholdene kan have været en medvirkende årsag til ulykken og dermed medfører en risiko for jernbanevirksomheden".

Det fremgår af afgørelsen, som er offentligt tilgængelig på styrelsens hjemmeside, trafikstyrelsen.dk.