Nye Borgerlige vil i Europaparlamentet

Lykkes det at få valgt en kandidat, vil Nye Borgerlige bruge EU-penge på at oprette et medie for EU-modstand.

Nye Borgerlige vil forsøge at blive opstillet til valget til Europaparlamentet. Hidtil har partiet ellers kun fokuseret på folketingsvalget.

Beslutningen om at gøre et forsøg på at blive opstillet skyldes ifølge partileder Pernille Vermund, at der ikke er nogen reelle EU-modstanderpartier på den borgerlige fløj.

- Vi har ikke nogen andre steder, vi kan anbefale folk at sætte deres kryds. Så må man jo forsøge selv, siger hun.

Partiet har endnu ikke sat navn på, hvem der i givet fald skal være dets spidskandidat. Pernille Vermund siger, at hun har nogle bud i tankerne, men hun vil ikke fortælle hvem.

Til gengæld vil hun gerne slå helt fast, at Nye Borgerlige ønsker en folkeafstemning om at melde Danmark ud af EU.

- Vi så hellere, at Danmark stod sammen med de lande i Europa, der står uden for EU, frem for at stå sammen med Merkel og Macron, siger hun.

Skulle det lykkes Nye Borgerlige at komme ind i parlamentet vil partiet bruge den økonomiske støtte, der følger med, på at oprette et medie.

- De midler vil vi bruge på at informere danskerne og få skabt den information, der skal til, for at vi kan bevæge os mod en udmelding, siger Pernille Vermund.

Spørgsmål: Er det en slags propagandaorgan?

- Nej. Det er bare et "mod-medie", der kan fortælle, hvad der foregår i EU indefra. Medierne herhjemme interesserer sig ikke frygteligt meget for EU. Og det, der kommer fra EU, er typisk, når der er en succes eller noget, der passer ind i det, de store partier ønsker at fortælle om EU.

Partiet skal indsamle 71.200 underskrifter for at komme på stemmesedlen til valget 26. maj.