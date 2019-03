Nye Borgerlige giver massive skattelettelser på Nordsjælland - borgerne i fem fynske kommuner betaler

Pernille Vermund i debatten mod Kristian Thulesen Dahl i Aabenraa: - Vi hænger bedst sammen, hvis vi får lov at bestemme over flere af vores penge selv. Magten tilbage til danskerne, magten tilbage til de nære samfund og pengene skal følge med. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Nye Borgerliges skattepolitik kommer til at ramme borgere i udkanten, viser beregning fra AE. Ifølge Pernille Vermund er det dog et skævt billede at partiets politik. - Kun udlændinge og danskere, der ikke gider at arbejde, bliver ringere stillet, siger hun.

Hvis Nye Borgerlige får gennemført sin skattepolitik, vil en gennemsnitsborger i Gentofte have over 50.000 kroner mere til sig selv om året. Til gengæld vil en gennemsnitsborger på Langeland skulle aflevere knap 5000 kroner til statskassen. I 28 ud af landets 98 kommuner gælder det, at Nye Borgerliges skattepolitik vil komme til at koste borgerne penge - det er kommuner på Fyn, Syd- og Vestsjælland, Nordjylland, Sønderjylland, Københavns vestegn og ø-kommuner. Alle de 13 kommuner, hvor borgerne vil få en gevinst på 10.000 kroner eller mere, ligger på Nordsjælland eller hovedstadsområdet. De tre kommuner, hvor borgerne scorer den højeste gevinst er Rudersdal, Hørsholm og Gentofte. Det viser beregninger, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet. - Nye Borgerliges politik overtrumfer alt i forhold til, hvordan den flytter penge til de rige. Vi skal tilbage til halvfjerdsernes Glistrup for at finde noget lige så asocialt. Deres økonomiske politik er mindst lige så ekstrem som udlændingepolitikken. Almindelige mennesker skal de vide, hvad de får med i købet, siger direktør i AE, Lars Andersen. Han mener, at Nye Borgerliges skattepolitik vil øge polariseringen mellem land og by. - Den geografiske ubalance er et kæmpe problem. Kommuner, der kæmper med at få gang i udviklingen, vil blive drænet for ressourcer, mens borgerne i de velstillede kommuner får tilført ressourcer, siger han.

Disse 15 kommuner tjener mest på Nye Borgerliges skattepolitik Gevinst i kroner for en gennemsnitlig borger i kommunen:



1. Gentofte: 53.500



2. Hørsholm: 47.500



3. Rudersdal: 44.900



4. Lyngby-Tårbæk: 27.100



5. Furesø: 20.600



6. Allerød: 20.600



7. Dragør: 20.000



8. Frederiksberg: 15.700



9. Fredensborg: 15.100



10. Solrød: 13.500



11. Hillerød: 11.300



12. Roskilde: 10.500



13. Egedal: 10.500



14. Gladsaxe: 9800



15. Vallensbæk: 9800



Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråds Skattemodel på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. Beløbene er opgjort i 2019-niveau med udgangspunkt i skattereglerne i 2025.

For stort fokus på lighed AE's beregninger af Nye Borgerliges skattepolitik er bl.a baseret på, at partiet vil fjerne topskatten, sænke skatten på aktieindkomster og fjerne det grundlæggende fradrag i skatten for alle borgere - altså det der gør, at man i dag først begynder at betale skat af sin løn, når den kommer over 54.000 kroner. Beregningerne tager ikke højde for, at Nye Borgerlige også vil fjerne afgifter på biler, arv, el, olie, alkohol og chokolade f.eks. Eller at Nye Borgerlige helt vil droppe selskabsskatten. Det får cheføkonom i den liberale tænketank Cepos, Mads Lundby Hansen til at kalde regnestykket for selektivt - han fremhæver at afgiftslettelserne vil gøre biler billigere, så der bliver lettere og mere attraktivt at bo i yderområderne, og at lavere aktie- og selskabsskat vil øge virksomhedernes investeringer i vækst og produktivitet. Derudover kalder han AE's beregninger for "fair". - Jeg mener, AE har for stort fokus på fordeling og lighed. Det har de altid haft. Derfor har jeg bare siddet og ventet på, at de ville komme med denne beregning, men den er helt legitim, siger Mads Lundby Hansen, der har stor ros til overs for Nye Borgerliges skattepolitik, som han vurderer er den mest ambitiøse i dansk politik og vil skabe markant højere velstand og beskæftigelse. - Fordelene i Nye Borgerliges skatteplan opvejer ulemperne. Det kommer selvfølgelig til at ramme især personer på overførselsindkomster, når partiet fjerner personfradraget, men overordnet trækker det i den rigtige retning. Vi har også relativt høje overførselsindkomster, siger Mads Lundby Hansen.

Disse 15 kommuner taber mest på Nye Borgerliges skattepolitik Tab i kroner for en gennemsnitlig borger i kommunen:



1. Langeland: 4800



2. Lolland: 4000



3. Guldborgsund: 2600



4. Odsherred: 2500



5. Vesthimmerlands: 2300



6. Bornholm: 2200



7. Norddjurs: 1900



8. Brønderslev: 1500



9. Læsø: 1500



10. Nyborg: 1500



11. Faaborg-Midtfyn: 1400



12. Morsø: 1100



13. Ærø: 900



14. Frederikshavn: 700



15. Assens: 700



Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråds Skattemodel på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. Beløbene er opgjort i 2019-niveau med udgangspunkt i skattereglerne i 2025.

En halv, forudindtaget sandhed Pernille Vermund mener, at AE's beregninger ikke bare leverer en halv sandhed, men forudindtaget halv sandhed fordi, den kun beskæftiger sig med konsekvenser for skatten på personindkomst. - Når man ikke medregner den del af vores politik, som gavner de mennesker, der har færrest penge, mest, ender det med at blive en meget biased sandhed. De har ikke afgiftslettelser på el, chokolade, alkohol f.eks. med, som ikke bare betyder, at forbrugerne skal bruge færre penge, men også at butikker vil blomstre op fordi, grænsehandlen vil blive mindsket. Det er tendentiøst og åbenlyst lavet med det formål at få os til af fremstå, som om vi blot vil en del af landet det godt. - Men vil afgiftslettelser ændre afgørende på det samlede billede? Borgerne i Nordsjælland, der får de store skattelettelser, får jo også del i den gevinst? - Samlet set vil alle vores afgiftslettelser give et beløb til alle på cirka 6000 kroner om året. Det er ret mange penge. Selv om det ikke er mange tusind kroner om måneden, er det en væsentlig del af ens rådighedsbeløb, hvis man er lavtlønnet. Hvis man er loaded er man ligeglad med, at der en afgift på 10 kroner for en flaske vin - for os andre betyder det noget. - Men det vender vel ikke billedet så meget, at der ikke stadig er væsentligt forskel på, om man slipper over 50.000 kroner billigere i skat i Gentofte eller om man skal betale knap 5000 mere på Langeland? - Jo, fordi tager man hele vores politik, er der kun to grupper, der får det ringere: Udlændinge, der ikke forsørger sig selv eller begår kriminalitet, og raske og rørige danskere, der ikke vil arbejde. Alle andre, også syge og lavtlønnede, vil få flere penge mellem hænderne. Det er et specifikt mål for os. Derfor er jeg lidt træt af, at AE kun fokuserer på et hjørne af vores politik. Men ja, jo mere man arbejder, jo flere penge får man mellem hænderne.

Nye Borgerliges skattepolitik Arbejderbevægelsens Erhvervsråds beregninger på Nye Borgerliges skattepolitiks konsekvenser for personindkomst er baseret på:Afskaffelse topskatten



Afskaffelse af personfradraget



Flad skat på aktieindkomst på 25 procent



Afskaffelse af arbejdsmarkedsbidrag



Udvidelse af beskæftigelsesfradraget og ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere



Afskaffelse af grøn check



Derudover vil Nye Borgerlige fjerne selskabsskatten, registreringsafgiften, arveafgiften og afgifter på el, gas, olie, alkohol, chokolade og andre forbrugsvarer.



Kilde: Nye Borgerlige og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Typisk venstrefløjsargument - Tænker du, at der bor relativt flere udlændinge og danskere, der ikke gider at arbejde, på Langeland og Lolland, og det er derfor, de ligger i den tunge ende i beregningerne? - Jeg ved ikke, om der bor flere folk, der ikke gider at arbejde, men de mennesker, der bor i de områder, som modtager høj udligning, vil få flere penge mellem hænderne, hvis de er syge. Hvis de bare undlader at arbejde, vil de få færre penge. - Hvorfor skal de rigeste borgere have de største skattelettelser, mens de lave indkomster bliver ramt relativt hårdere, når I fjerner personfradraget? - Vi indfører i stedet et udvidet beskæftigelsesfradrag, så det kun er dem, der ikke vil bestille noget, der får det ringere. - Det svarer ikke på, hvorfor dem med høje indkomster, får relativt større skattelettelser, som er konsekvensen, når man fjerner topskatten? - Når man fjerner topskatten er det stadig sådan, at dem, der tjener mest, lægger en væsentlig større sum i statskassen, end hvis man tjener mindre. Vi fjerner topskatten, fordi den er væksthæmmende. Vi vil gerne forenkle skattesystemet og fjerne de skatter og afgifter, der hæmmer vores vækst mest. - AE siger, at vi skal tilbage til Glistrup for at finde en økonomisk politik, der går længere. Har de ret? - Nej, det er helt pjattet. Et typisk venstrefløjsargument. Vi vil stadig have det syvende højeste skattetryk i OECD. Det vil stadig være højere end i Norge, Holland og Tyskland. Det vil være på niveau med det vi havde under Anker Jørgensen. Ingen vil vel sige, at han var socialt uansvarlig.