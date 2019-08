Glasset stopper skader og heler sig selv, men er for dyrt og besværligt at udvikle i dag, siger forsker bag.

En ny type glas udviklet på Aalborg Universitet kan hele sig selv.

Det oplyser Aalborg Universitet.

Glasset åbner ifølge universitetets forskere op for, at ridser i telefonskærme og stenslag i bilruder på et tidspunkt kan være fortid.

Man kan sammenligne det nye glas, der er udviklet med vandmolekyler, med en almindelig badesvamp. Det fortæller Kacper Januchta, ph.d.-studerende og en af hovedmændene bag opdagelsen.

- En svamp suger vand til sig og udvider sig så en smule. På samme måde trænger vandmolekylerne ind i glasset og får det til at udvide sig, siger han.

På den måde forværres skaderne ikke, som det eksempelvis sker over tid med stenslag i bilruder. Samtidig er udvidelsen af molekylerne med til at hele skaderne i glasset.

Som med en del anden forskning bliver glastypen dog ikke sat i produktion foreløbig.

- Det er en langsigtet proces, og det her glas bliver nok aldrig produceret. Men glasset har en masse viden med sig, og vi kan overføre den viden til de eksisterende glastyper, siger Kacper Januchta.

Han har sammen med glassets anden skaber, professor Morten Mattrup Smedskjær, derfor besluttet ikke at kommercialisere glasset. I stedet har de gjort viden om glasset frit tilgængelig.

Med opdagelsen har forskerne løst en af nutidens store udfordringer med glas, men der er desværre en række ulemper ved gennembruddet.

- Det kan modstå revner vildt godt, men består af nogle grundstoffer, der er helt vildt dyre. Desuden er glasset forholdsvist tungt og bliver mat med tiden, siger Kacper Januchta.

Han understreger, at det er et videnskabeligt og ikke et teknologisk gennembrud. Han håber derfor, at han eller andre forskere inden for området får mulighed for at føre den nye viden videre.