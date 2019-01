For mange landmænd er for dårlige til at behandle deres syge grise, som venter for lang tid på at blive behandlet eller aflivet.

Det mener Fødevarestyrelsen, efter at en omfattende stikprøvekontrol fra 2018 viser, at 32 procent af de svineproducenter, som blev kontrolleret, ikke levede op til reglerne om dyrevelfærd og medicinering.

11 besætninger blev politianmeldt og 127 blev givet indskærpelser. Én besætning fik en bøde.

- Når svinene i stalden bliver syge, så skal der tages hånd om dem, så de enten får den rigtige behandling eller aflives. Så simpelt er det, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen Christian Strøyer.

De fleste sanktioner og indskærpelser blev givet for, at de syge eller tilskadekomne dyr ikke fik passende behandling hurtigt nok.

Desuden var flere af landmændene for langsomme til at aflive de grise, der skulle aflives.

Fødevarestyrelsen kontrollerede i alt 401 svinebesætninger.

Styrelsen meddeler, at kontrollen i 2019 vil blive styrket.