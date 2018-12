Det 29-årige regionsrådsmedlem Maria Gudme melder sig som mulig folketingskandidat for Socialdemokratiet i Egedalkredsen.

Det skriver Ekstra Bladet.

- Jeg er en ung stemme i forhold til psykisk sårbarhed. Det er altafgørende for mig, siger Maria Gudme til avisen.

I november blev den kendte journalist David Trads valgt som Socialdemokratiets folketingskandidat i Egedalkredsen i Nordsjælland. Det efterlod partiet uden nogen kvindelig kandidat i Nordsjællands Storkreds.

Og det er imod partiets vedtægter.

Derfor er hovedbestyrelsen forpligtet til at finde en kvindelig kandidat.

Det sker på et hovedbestyrelsesmøde 11. januar. Det oplyser partisekretær Jan Juul Christensen til Ekstra Bladet.

Matilde Powers, byrådsmedlem i Furesø Kommune, har ligeledes meldt sig som kandidat forud for mødet.

Maria Gudme blev valgt til Region Hovedstaden ved valget i 2017 fra Østerbrokredsen og er bosat på Vesterbro. Som eventuel suppleringskandidat skal hun føre valgkamp i andre nordsjællandske kandidaters kredse.

Maria Gudme oplyser, at hun er blevet opfordret til at stille op af flere kredsformænd i Nordsjælland.

Spørgsmål: Er du ikke bare en kandidat, som nogen stiller op for at beskytte David Trads?

- Det kan jeg ikke udtale mig om, hvorvidt nogen har de tanker. Men jeg synes selv, jeg kørte en ret god valgkamp sidst. Der var nok ikke så mange, der regnede med, at jeg kom ind dér, men det gjorde jeg.

- Jeg vil køre lige så hård valgkamp, som hvis det var en anden situation. Så min egen intention er ikke at spille en rolle i det spil, jeg vil bare gøre det bedst muligt. 100 procent, siger Maria Gudme.

Hidtil har Matilde Powers stået som eneste aspirant til suppleringskandidaturet.

Hun fremtvang en ekstraordinær afstemning i Egedal-Furesø-kredsens repræsentantskab mellem hende og David Trads.

Men selv om Matilde Powers tabte afstemningen med et brag, meldte hun sig straks som mulig suppleringkandidat.

Og det ændrer Maria Gudmes kandidatur ikke på, fastslår Matilde Powers.

Jan Juul Christensen bekræfter, at hvis hovedbestyrelsen ikke kan nå til enighed, så vil det komme til kampvalg mellem de opstillede kandidater.

På mødet skal det også besluttes, præcis hvor mange penge partiet vil stille til rådighed for suppleringskandidaten.

Allerede inden mødet står det dog klart, at hun vil få mulighed for at føre valgkamp i alle de nordsjællandske kredse, oplyser partisekretæren.