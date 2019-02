Ny lov om cybersikkerhed kritiseres for at være udemokratisk

En ny lov om cybersikkerhed giver Center for Cybersikkerhed alt for vide beføjelser, mener dansk erhvervsliv.

Forsvarsministeriets forslag til en lovændring om Center for Cybersikkerheds (CFCS) beføjelser går alt, alt for langt.

Det mener Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark, IT-Branchen og den samlede telebranche, skriver Berlingske.

Lovforslaget giver mulighed for at tvinge samfundsvigtige virksomheder til at underlægge sig Center for Cybersikkerheds netovervågningstjeneste.

CFCS får fremover ikke blot ret til at overvåge ind- og udgående data, men også stationære data. Det betyder reelt, at alt på den enkelte medarbejders PC og telefon kan overvåges, lyder kritikken.

Det er ikke nærmere defineret, hvad en samfundsvigtig virksomhed er, eller hvilke kriterier CFCS anvender.

CFCS hører under Forsvarets Efterretningstjeneste, og her gælder hverken offentlighedsloven, forvaltningsloven eller den europæiske persondatalov.

Derfor frygter Dansk Industri, Dansk Erhverv og IT-Branchen, at processen vil blive uigennemsigtig og uden tilstrækkelig retssikkerhed.

Det kan derfor blive svært for danske virksomheder at love kunder diskretion i forhold til data, påpeger de.

- Jeg tror ikke, at man har forstået, hvad konsekvenserne er, for det er ret vidtgående, siger Lars Frelle-Petersen, digital direktør i Dansk Industri til Berlingske.

- Hvis en tilsvarende hjemmel var blevet indført af en myndighed i et andet land, ville dette have vakt bekymring for de danske virksomheder, der opererede i det pågældende land, advarer han således i et høringssvar angående lovforslaget.

Brancheorganisationerne Teleindustrien i Danmark og Finans Danmark udtrykker ligeledes bekymring over lovforslaget.

Organisationerne får opbakning fra IT-Politisk Forening, der i sit høringssvar kalder dele af lovforslaget for "helt og aldeles uacceptabelt i et demokratisk samfund".

Således har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) modtaget en bunke af kritiske høringssvar.

Men debatten "har været præget af misforståelser", mener han.

- Det er jo næsten paradoksalt, hvis danske virksomheder skulle være mere bekymrede for Center for Cybersikkerhed end for de hackere og fjendtlige efterretningstjenester, som rent faktisk er interesserede i danske virksomheders forretningshemmeligheder, og som vi netop vil forsøge at beskytte imod, siger han til Berlingske.