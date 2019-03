Ny hvidvasksag trækker tråde til østmafia og parfumezar

En dansk sag om hæleri og hvidvask trækker tråde til international svindel.

I sidste uge blev en 45-årig kvinde på baggrund af Bagmandspolitiets efterforskning fængslet i en ny stor sag om hvidvask og hæleri af mere end 100 millioner kroner.

Ritzau har fået aktindsigt i sigtelsen. Sammen med oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister viser den, at sagen har forbindelser til en anden svindelsag, som har været behandlet i danske retssale.

I den sag var den russiske parfumezar og milliardær Vladimir Nekrasov offer for et svindelnummer, hvor han mistede 90 millioner kroner.

Flere medier - herunder Ekstra Bladet - skrev dengang, at Nekrasov mentes at være stråmand for en mand ved navn Semion Mogilevitj, en ukrainskfødt russisk mafiaboss.

Forbindelsen går via en svensk-russisk mand, der tilbage i april 2016 blev dømt i Østre Landsret. Dommen lød på fængsel i tre år og seks måneder samt udvisning af Danmark.

Pengene blev taget ud af et skuffeselskab, som svensk-russeren stiftede i 2006 sammen med parfumemilliardæren.

Det selskab blev stiftet af et andet selskab, som igen er stiftet af svensk-russeren.

Selskab står samtidig anført som stifter af et af de selskaber, hvor den nye hvidvask angivelig foregik med den nu fængslede kvinde som direktør.

Hvorvidt forbindelsen til den gamle sag er tilfældig, eller om der er mere kød på end som så, er endnu uvist. Sidste uges retsmøde blev nemlig afholdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Efterforskningsleder Thomas Anderskov Riis fra Bagmandspolitiet har endnu ikke været at træffe for en kommentar.

Aktindsigten i retsbogen - og dermed også sigtelsen mod den 45-årige kvinde - viser, at hun som direktør og leder i tre selskaber angiveligt forsøgte at få fat i mange millioner kroner.

Ifølge sigtelsen blev der fra forskellige udenlandske selskaber indbetalt 73,5 millioner kroner til konti i Nykredit tilhørende de tre selskaber, som kvinden stod i spidsen for.

Knap 60 millioner af de kroner blev kanaliseret videre til udenlandske selskaber, lyder det i sigtelsens forhold 1, der handler om forsøg på groft hæleri. Alt dette foregik ifølge sigtelsen i perioden fra februar 2017 til juli 2018.

Kvinden er derudover sigtet for hvidvask af yderligere 33 millioner kroner, som er foregået i regi af de samme tre selskaber. Det skal ifølge sigtelsen være sket i perioden fra juli 2018 til oktober 2018.

Af retsbogen fremgår det endvidere, at Bagmandspolitiet har beslaglagt 11.892.435 kroner.

Den 45-årige kvinde nægter sig skyldig i sigtelserne mod hende. Men hun afviste at udtale sig, da sagen i sidste uge blev behandlet i retten.

Dommer Christian Lundblad valgte ved den lejlighed at varetægtsfængsle hende i foreløbig fire uger.

To mænd på 22 og 59 år er også sigtet i sagen. Bagmandspolitiet har dog ikke fundet grundlag for at kræve dem fængslet.