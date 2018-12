Ny havvindpark placeres i Nordsøen eller ved Kriegers Flak

Energiforligskredsen har snævret fire mulige placeringer for en kommende kæmpe havvindmøllepark ind til to.

En kommende kæmpe havvindmøllepark skal enten ligge ved Kriegers Flak ud for Sjællands Østkyst eller i Nordsøen ud for Ringkøbing.

Det har energiforligskredsen besluttet, oplyser Klima- og Energiministeriet. Havvindmølleparken er nummer ét af i alt tre lovede havvindmølleparker, der etableres frem mod 2030 som følge af energiaftalen fra juni.

Først blev der udvalgt fire mulige områder, som ingeniørvirksomheden Cowi har screenet. De er nu blevet til to.

Foruden Kriegers Flak og Nordsøen var et område i Jammerbugt og et område ved Hesselø i kikkerten til at kunne huse den nye havvindmøllepark.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) forklarer, at man i screeningen af områderne blandt andet har set på, hvor det blæser mest, og hvor det er mest optimalt i forhold til elnettet.

- De her to områder ligger optimalt. De er begge meget velegnede i forhold til placering af en kommende havvindmøllepark, siger ministeren.

Lars Christian Lilleholt vil nu gå i dialog med de kommuner, der støder op til de udpegede områder.

- For mig som minister er det afgørende for den grønne omstilling, at der er lokal opbakning.

- Derfor vil jeg gå i dialog med kommunerne og lytte til dem. I den sidste ende bliver det regeringen og forligskredsen, der træffer beslutning om, hvilke af de to placeringer man vil gå videre med, siger han.

Området i Nordsøen ligger ifølge ministeren cirka 20 kilometer fra land, mens området ved Kriegers Flak ligger omkring 17 kilometer fra land.

- Man vil godt i klart vejr kunne skimte de her havvindmølleparker fra land. Derfor er det også afgørende, at der er lokal opbakning, siger Lars Christian Lilleholt.

Det er planen, at den endelige placering af den første havvindmøllepark findes senest i slutningen af marts næste år.

Det skal ske, så udbuddet af parken kan komme i gang i juni. Parken ventes at være klar til at blive tilsluttet elnettet mellem 2024 og 2027.

Vindmølleparkerne bliver ifølge ministeriet blandt de største i verden. Hver af de tre havvindmølleparker bliver på minimum 800 megawatt, hvilket ifølge ministeriet kan levere strøm til omkring 800.000 danske husstande.

Den næste havvindmøllepark skal i udbud i 2021, mens den tredje skal udbydes i 2023.