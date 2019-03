Ny forskning på SDU skal se nærmere på robot-journalistik

Skrivende robotter er et af de helt store gennembrud, som er på vej i dansk journalistik. Nu skal redaktør Andreas Marckmann Andreassen undersøge robot-journalistikken på godt og ondt i et nyt forskningsprojekt hos Syddansk Universitet.

Det er ingen hemmelighed, at journalistbranchen står i en tid, hvor der skal tænkes i fornyelse og tilpasning, hvis man som medie vil overleve. Et af de mest populære områder at snakke om i den forbindelse er robot-journalistik: Artikler der er skrevet, helt uden indspark fra et menneske.

Derfor har Andreas Marckmann Andreassen, der er digital redaktør på fagbladet Journalisten, fået tildelt et fellowship hos SDU, hvor han skal forske i robot-journalistik.

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med at undersøge den måske vigtigste tendens i mediebranchen lige nu. Automatisering og kunstig intelligens rummer kæmpe potentiale, men også mange faldgruber for medierne, som jeg ser frem til at undersøge - først og fremmest ved at finde dem, der har gjort det godt og skidt, siger Andreas Marckmann Andreassen.

Projektet varer fra 1. august og et halvt år frem. Pengene til projektet kommer fra Den Fynske Bladfond, som støtter med 500.000 kroner. Når projektet er afsluttet, skal der afholdes en konference om robot-journalistik på Fyens Stiftstidende.

Formanden for Styrelsen ved journalistuddannelserne på SDU, chefredaktør Christian Jensen fra Politiken, er begejstret for projektet.

- Andreas' projekt er visionært, gennemarbejdet og i sjælden grad fagligt perspektiv til tiden. Automatiseret indholdsproduktion er i sin vorden, og for både mediernes forretningsmodeller og journalistisk faglighed er vigtigt, at få undersøgt og givet perspektiv på de nybrud, vi står midt i og overfor, udtaler han.

Når projektet er færdigt, skal alle erfaringerne - gode som dårlige - samles i en bog, som mediebranchen i ind- og udland kan nyde godt af. Men forskningen vil også gavne andre brancher, hvor automatisering og kunstig intelligens er fremtiden.

- Nogle frygter, at robotterne tager vores arbejde, presser kvaliteten eller udfordrer etikken. Det er en reel bekymring. Omvendt kan automatisering gøre medierne bedre, hvis det bruges intelligent. Robotterne kan klare de fesne opgaver, så journalisterne kan fokusere på det, vi er bedst til: At lave den svære journalistik, siger Andreas Marckmann Andreassen.