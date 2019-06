Ny forsinkelse i grov svindelsag - dommer skruer bissen på

En straffesag om bedrageri for cirka 80 millioner kroner i et entreprenørfirma er allerede blevet forsinket i flere år - og fredag viser det sig, at processen i Københavns Byret igen går i stå.

- Jeg fik en lægeerklæring klokken 21.56 i aftes, siger dommer Pernille Kjærulff om et nyt afbud fra den hovedtiltalte i affæren, 48-årige BH.

Hun og en anden dommer, tre domsmænd, en sekretær, forsvareren, en anklager samt fire andre forsvarere er derimod dukket op i retslokalet.

Meldingen fra en læge i Ringsted går på, at BH ikke kan tåle at sidde ned og derfor ikke kan deltage i fredagens retsmøde.

BH har været tilmeldt en c/o-adresse i Skovlunde. På den baggrund udtrykker dommeren undren over, at han har været i stand til at køre til lægen i Ringsted.

Talrige meldinger om forskellige lidelser fra BH har betydet, at sagen mod ham og fire andre mænd er blevet udskudt i flere år.

Byretten tog konsekvensen og splittede sagen op i to. To hold dommere og domsmænd beskæftiger sig derfor i hvert sit retslokale med de samme forhold og skal høre nogle af de samme vidner. De parallelle processer foregår dog forskudt.

Tiltalen beskriver grov økonomisk kriminalitet med udgangspunkt i entreprenørfirmaet FH Byg Aps.

En stribe leasingselskaber skal være bedraget for cirka 80 millioner kroner med fiktive fakturaer om minigravere, mørtelværk og andre maskiner, mens statskassen påstås at være blevet snydt for 7,3 millioner i moms.

BH er også tiltalt for grov afpresning. Denne forbrydelse sluttede ifølge Københavns Politi, da offeret til sidst skød sig selv i hovedet.

Med en forsinkelse på 988 dage kom sagen mod de fire medtiltalte i gang i 2017, mens BH's sag har ligget stille i fire år.

Efterhånden er processen mod de fire trods alt kommet langt. Der er afviklet cirka 50 retsmøder. Men disse mænds forsvarere ønsker at høre BH's forklaring og at stille spørgsmål til ham, oplyser den ene, advokat Christian Laubjerg, i fredagens retsmøde.

- Der er konsensus om, at vi ikke kan anse bevisførelsen for afsluttet, før han er blevet afhørt, siger han.

Det uafklarede spørgsmål er, hvornår det kan ske. Foreløbig har han siden februar udtalt sig en enkelt dag. Men afhøringen ventes at strække sig over 10-12 retsmøder.

Fra podiet siger dommeren, at hun nu vil stille "nogle meget specifikke spørgsmål" til en læge i forbindelse med en varslet rygoperation af BH. Og hun henviser også til en lovregel om, at anklageren har mulighed for at begære fængsling af ham.

- Det er en gammel sag. Det er heller ikke nemt for vidnerne, bemærker Pernille Kjærulff.

- Jeg har et ønske om, at sagen skal køre, siger hun.