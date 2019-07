Ny diæt til svin skal mindske medicinbrug

Der bruges for meget antibiotika i de konventionelle danske svinebesætninger. Et nyt forskningsprojekt kan måske hjælpe med at nedsætte forekomsten af diarré hos smågrise, så det ikke bliver nødvendigt at give dem medicin. Resistente bakterier fra landbruget kan udgøre en alvorlig trussel mod menneskers helbred. Her pattegrise i bedrift ved Løgstør. (Arkivfoto)