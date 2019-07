Ny boligminister dropper ordet ghetto

Det bør være slut med at bruge ordet "ghetto" om de udsatte boligområder, mener boligminister, Kaare Dybvad (S), skriver Politiken.

- Som minister vil jeg som noget af det første stoppe med at bruge ghetto som begreb, siger ministeren til avisen.

- Når man har været derude og set folk kæmpe for at få tingene til at hænge sammen, er det tydeligt, at det påvirker dem at bruge det negative udtryk. Og jeg vil som minister ikke stemple dem, lyder det.

Boligministeren understreger desuden, at han står ved den samlede pakke af såkaldte ghettolove, som blev vedtaget sidste år.

Der indgår ordet ghetto mange gange, og der opdeles ghettoerne i kategorier som hårde ghettoområder, ghettoområder og udsatte boligområder.

- Vi kan ikke ændre formuleringerne i lovene. Jeg tror heller ikke, at sproget betyder alt, men det gør noget, udtrykker Kaare Dybvad.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, mener, at det er et udtryk for, at regeringen er konfliktsky.

- Det er led i regeringens tiltag for at bløde udlændingepolitikken op. Ghetto er blevet det almindelige ord, hvorfor må vi så ikke bruge det?, siger hun ifølge Politiken.

Hos organisationen Danmarks Almene Boliger, glæder man sig over signalværdien fra den nye boligminister.

- Det vil vores beboere blive rigtig glade for. Det er selvmodsigende at tale områder ned, som man arbejder med at bygge op. Og man skal huske: Det er faktisk folks hjem, siger Bent Madsen, direktør i Danmarks Almene Boliger til avisen.

- Vi har arbejdet på i mange år, at man ikke skal bruge ordet, så vi er rigtig glade for, at der bliver taget nogle skridt til, at man ikke skal bruge ordet ghetto, som er stigmatiserende, siger direktøren til Ritzau.