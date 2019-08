Ny anholdelse i sag om brand på Jens Stages lejlighed

En 21-årig mand bliver tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør. Han sigtes for brandstiftelse.

Politiet har anholdt en formodet medgerningsmand i sagen om brandstiftelse af fodboldspiller Jens Stages lejlighed i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi på sin Twitter-profil.

Manden, der er 21 år gammel, bliver tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør i Aarhus. Han er sigtet for blandt andet brandstiftelse.

En 24-årig mand sidder i forvejen varetægtsfængslet i sagen.

Det var natten til den 14. juli, at en eller flere personer omkring klokken 02.00 smed en røgbombe gennem ruden på en lejlighed i Eckersbergsgade i Aarhus.

Der opstod en mindre brandskade, inden ilden gik ud. Ifølge AGF og FC København var der tale om Jens Stages lejlighed.

Fodboldspilleren skiftede fra netop AGF til FC København tidligere i juli.

Den 22-årige arbejdsmaskine nød inden sit skifte til FCK stor anerkendelse hos fans af AGF, da Stage er vokset op i Aarhus og erklæret fan af klubben, som han spillede for.

Den 24-årige, der allerede sidder varetægtsfængslet, erkender at have kastet røgbomben samt at have truet Jens Stage.

Han erkender således at have rettet henvendelse til fodboldspilleren via Facebook og skrevet: "Du kan aldrig være i Aarhus igen - Judas".

På fyrværkeriet, der blev kastet ind gennem et vindue til lejligheden, var der ifølge politiets sigtelse lagt en seddel med ordene:

"I Aarhus straffes forrædere, Judas svin".

Den 21-årige mand er også sigtet for trusler og for at have forvoldt fare for andres liv og helbred, oplyser kommunikationsafdelingen hos Østjyllands Politi.

De nærmere omstændigheder oplyses ikke. En anklager vil anmode om, at dørene til grundlovsforhøret bliver lukket.

Det er uvist, hvordan den 21-årige forholder sig til sigtelsen.