Ny analyse: 20.000 børn under fem år er fattige

Omkring 20.000 børn under fem år levede i 2017 under fattigdomsgrænsen i Danmark.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Det vækker bekymring hos Red Barnet, at så mange helt små børn vokser op i fattigdom.

- Vi ved, at de første 1000 dage i et barns liv er så afgørende, siger Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.

- Hvis økonomien er presset, og forældrene er belastet af mange bekymringer, påvirker det de helt små børn negativt, fordi de er ekstra afhængige af deres forældre, siger hun.

Det har tidligere været beskrevet, at det samlede antal børn under fattigdomsgrænsen i 2017 var 64.500.

Men det er første gang, at andelen af 0-4-årige børn, der lever under fattigdomsgrænsen, opgøres.

- Vores frivillige fortæller, at det her er børn, der ikke er sikre på at få en sund og varieret kost eller tøj, der passer til årstiden.

- Det er børn, der er meget bekymret over mors og fars økonomi, om der nu er råd til huslejen, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun mener, at de nye oplysninger om antallet af helt små børn under fattigdomsgrænsen skal have højeste prioritet under de igangværende regeringsforhandlinger.

- Lige nu forhandles der, og det er ingen hemmelighed, at vi håber på, at børnefattigdom står meget højt på forhandlernes liste, siger hun.

Danmarks Statistik har fastsat en indikator om relativ fattigdom. Ifølge den er man defineret som fattig, hvis man har en indkomst, der er under halvdelen af medianindkomsten.

Medianindkomsten finder man ved at rangordne alle danskere efter indkomst og kigge på den midterste.

Samtidig må man ikke have en formue på mere end halvdelen af medianindkomsten. Studerende tæller ikke med.

Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser også, at lidt mere end halvdelen af mødrene til de børn, der lever i fattigdom, er ufaglærte. Desuden er mange af dem enlige forsørgere.