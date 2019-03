Nutidens danskere ville ikke have kunnet klare mange dage i jægerstenalderen Alene i vildmarken er den ultimative stenaldertest

Som så mange andre sidder jeg fast klinet op ad skærmen torsdag aften, når DR1 sender tredje sæson af programmet "Alene i vildmarken", hvor otte danskere har meldt sig til et eksperiment, hvor de filmer deres egen kamp for at overleve i den nordnorske vildmark med kun ganske få hjælpemidler.

Hver især bliver de efterladt på et kvadratkilometer stort område med adgang til skov og fiskevand. De er alene. Det er ekstremt god underholdning at følge deltagerne i deres møde med naturen. Også for en arkæolog. Det er bemærkelsesværdigt, hvor hurtigt vores moderne liv har ændret vores overlevelseschancer i den vilde natur.

I godt og vel 95 procent af menneskets tid på jorden har vi været jægere og samlere, som levede af naturens tag-selv-bord af jagtdyr, fisk og bær. I Danmark for omkring 10.000 år siden levede mennesker i et klima, som minder en del om nutidens nordnorske. På det tidspunkt dækkede store skove landet. Stenalder-jægerne levede af naturen, og de udnyttede alle ressourcer optimalt i kampen for overlevelse.

Koelbjergmanden er det ældste skelet fundet i Danmark, og han levede på denne tid. Han blev ikke særlig høj, sandsynligvis fordi kroppen tilpassede sig den mængde af energi, skovens spisekammer kunne præstere. En lille krop, der skal have mindre energi, var med andre ord en klar fordel.

I sidste afsnit måtte vi tage afsked med to granvoksne mænd, som havde tabt en stor del af deres kropsvægt i den måned, de havde prøvet kræfter med vildmarken. Nutidens store kroppe er tilpasset et liv uden sult og med rigelige mængder mad. Det er bare en af grundene til, at nutidens danskere ikke ville have kunnet klare mange dage i jægerstenalderen. Evnen til at fiske og udholde kulde er en anden.