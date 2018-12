Med en ændring af våbenloven gjorde et flertal i Folketinget det tirsdag lovligt at eje en peberspray, som kan bruges i eget hjem. Lovændringen træder i kraft 1. januar og indebærer også, at udsatte personer - eksempelvis ofre for stalking - kan få politiets tilladelse til at tage pebersprayen med sig i det offentlige rum. (Arkivfoto)