Nu lægger København loft over antallet af el-løbehjul

Elektriske løbehjul har fyldt i gaderne såvel som i debatten, efter at det i januar blev lovligt at køre på dem på cykelstierne.

Men torsdag har Københavns Borgerrepræsentation vedtaget nye retningslinjer, der skal begrænse problemer, der er forårsaget af de omdiskuterede løbehjul.

Retningslinjerne vil betyde, at der kommer begrænsning på, hvor mange løbehjul der må opstilles i de forskellige bydele og udlejes på offentlige steder.

I fremtiden må der samlet opstilles 200 elektriske løbehjul og 200 udlejningscykler i Middelalderbyen, ved stationer og på strøggader.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

I resten af byen bliver grænsen på 3000 elektriske løbehjul og 3000 cykler. Retningslinjerne er en del af en et-årig forsøgsordning.

Det glæder Karina Vestergård Madsen, der er fungerende teknik- og miljøborgmester (EL), at retningslinjerne er blevet vedtaget.

- Hvis man bevæger sig rundt i København i de her dage, så kan man se, at der er kommet mange el-løbehjul også i Indre By, hvor pladsen er trang.

- Det er vigtigt for os som politikere at sikre trafiksikkerhed, og at det er nemt at komme frem. Hvis vi ikke opstillede nogle regler for, hvor mange løbehjul, der må stå i Indre By, så ville der meget hurtigt komme mange, mange flere, end der er nu.

Det vil blive leverandørernes ansvar, at deres elektriske løbehjul og cykler kun kan udlejes fra de områder, hvor kommunen har givet en tilladelse.

Forvaltningen vil nu tage kontakt til de virksomheder, som har vist interesse for at opstille deres køretøjer. De vil har blive orienteret om muligheder for at søge tilladelse til at opstille dem i København.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at kunne åbne for ansøgninger i den kommende uge. Men grundet ansøgningsprocessen anslår forvaltningen, at der sandsynligvis vil gå to måneder, før reglerne får en egentlig effekt.

Kommunen oplyser, at der vil bliver lavet en status på forsøgsordningen i første kvartal af 2020.