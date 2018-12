Notat: 11 bygninger på Lindholm er nedrivningsmodne

Et notat til Udlændinge- og Integrationsministeriet påpeger bygningerne på Lindholms dårlige stand.

Et hidtil ukendt notat tegner flere udfordringer i forhold til regeringens plan om at gøre øen Lindholm til et nyt udrejsecenter for udviste kriminelle.

Ifølge notatet, der er sendt til Udlændinge- og Integrationsministeriet i november, er næsten en fjerdedel af bygningerne på Lindholm nedrivningsmodne. Det skriver Berlingske.

Notatet er fra Bygningsstyrelsen. I det fremgår det, at DTU - som i dag står for driften af Veterinærinstituttet på øen - har udpeget 11 af øens 47 bygninger som nedrivningsmodne.

Men udfordringerne stopper ikke her. Notatet slår ifølge avisen også fast, at det forventes, at en stor del af Lindholms bygninger ikke kan genanvendes til andet formål.

Det påpeges også, at "der forefindes en mulig jordforurening på mindre dele af området", skriver Berlingske.

Det fører til en "begrænset anvendelse af øen", med særlig henvisning til oprydning efter øens to lossepladser og "lækage fra kloakkerne".

Bygningsstyrelsen påpeger i notatet også, at Lindholm indgår som et af 252 områder omfattet af bevaringsprojektet "Natura 2000".

- I forhold til Natura 2000 betyder det blandt andet, at tiltag kun må ske, såfremt naturinteresserede tilgodeses. Derudover er dele af området omfattet af strandbeskyttelse, beskyttende sten- og jorddiger (og) beskyttede naturtyper, står der i notatet.

Tidligere har det været fremme, at laboratorierne på øen, som DTU forlader næste år, skal renses for enhver tænkelig rest af de forskellige vira.

Det forventes først at være færdiggjort i 2020.

Desuden er der ikke rent drikkevand på øen.

I et skriftligt svar til Berlingske skriver udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) blandt andet, at det hele tiden har været meningen, at bygningerne skulle renses.

- Det er en proces, der var planlagt, og som finder sted uafhængigt af planerne om at etablere Udrejsecenter Lindholm.

- Når øen er gjort klar til nyt brug, vil der blive igangsat en byggeproces. Det er jo helt naturligt, at der skal ske tilpasninger, når øen går fra et formål til et andet, skriver hun.