Nordea-sag bestyrker minister i behov for stærkere Finanstilsyn

En dansk Nordea-filial i centrum af København er central i en potentiel ny sag om hvidvask af penge, og det bekræfter endnu engang erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i, at Finanstilsynet skal styrkes.

- Der kommer til at være en meget mere aggressiv kontrol, når vi er færdige med at styrke Finanstilsynet. Så kommer vi til at få et Finanstilsyn, som holder bankerne i meget kortere snor, siger han.

Ifølge Berlingske skal Nordea have kanaliseret milliarder af kroner i mistænkelige transaktioner blandt andet via afdelingen ved Vesterport i København.

Rasmus Jarlov har allerede i lyset af hvidvaskskandalen i Danske Banks etiske afdeling holdt møde med forligskredsen om at stramme lovgivningen og styrke tilsynet med finanssektoren.

- Vi kommer til at stramme på alle de måder, vi kan komme på, siger erhvervsministeren.

- Vi kommer til at stramme det personlige ansvar for bankledere, rådgivere og revisorer, vi kommer til at have længere forældelsesfrist, så de meget komplicerede sager ikke løber ud sandet, og vi kommer til at give Finanstilsynet flere ressourcer og redskaber.