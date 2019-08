Nikolai bryder med kongehusets traditioner

Prins Nikolai har været model for nogle af verdens store modehuse. Nu begynder hverdagen som studerende på CBS. Onsdag den 28. august fylder han 20 år.

Det er kutyme, at kongehusets prinser indgår i det danske forsvar. Anderledes med dronningens ældste barnebarn, prins Nikolai, som har valgt en anden vej.

Efter en veloverstået studentereksamen fra Herlufsholm Gymnasium sidste sommer fulgte han ganske vist den slagne vej.

Ligesom sin far, prins Joachim, og sin farbror, kronprins Frederik, i sin tid gjorde, så trak den unge prins i uniformen.

Stedet var Hærens Sergentskole i Varde, og målet at blive officer af reserven. Men efter nogle måneder meddelte hoffet, at prinsen var stoppet, og at det var hans egen beslutning.

Denne sommer begynder så et nyt kapitel for prins Nikolai, der fylder 20 år onsdag den 28. august.

Han er optaget på Copenhagen Business School, hvor han skal studere business administration and service management.

Uddannelsen er ikke målrettet en bestemt stilling, men kan typisk give job som konsulent eller rådgiver inden for kultur, turisme og service.

Foreløbig høster prinsen erfaring i virksomheden M. Goldschmidt Ejendomme, der er ejet af Københavns store private ejendomsmatador, milliardæren Mikael Goldschmidt.

Men det er som model, prinsen har gjort sig bemærket med flere prestigefyldte job hos modehuse i Paris og London.

I 2018 var han blandt andet på catwalken for det franske modehus Dior og det britiske mærke Burberry.

Også mod øst har de fået øje på den danske prins med de mørke krøller, der for nylig var på forsiden af den ukrainske udgave af modemagasinet Vogue.

- Nikolai - Prince of Denmark, stod der nederst på magasinet.

Som søn af prins Joachim og grevinde Alexandra har han dog også for længst erfaret, at den kongelige titel kan have en bagside.

Jævnligt har han kunnet læse om sin mors svære kærlighedsliv først med prins Joachim og siden med fotografen Martin Jørgensen.

Sit eget privatliv må han også indimellem dele med offentligheden. For eksempel at han er kæreste med Benedikte Thoustrup, som han gik i gymnasiet med.

Hun har det seneste år studeret på universitet Sorbonne i Paris, men er nu tilbage i Danmark.

Prins Nikolai har lejlighed i en sidebygning til Amalienborg.