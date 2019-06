Netto savner lovgivning for at mindske plastik-skrald

Politikerne bør komme på banen og tvinge de danske supermarkedskæder til at sælge færre plastikvarer til forbrugerne.

For selv om en supermarkedskæde som Netto gerne vil sælge flere miljøvenlige alternativer, er det for dyrt at gøre det på egen hånd.

Det fortæller Michael Løve, der er direktør i lavpriskæden Netto.

- Det kommer med en kæmpe omkostning, fordi kunderne køber betydeligt mindre, siger han.

Som et eksempel nævner han Føtex, der ligesom Netto er en del af Salling Group, som har valgt at droppe engangsbestik.

- Det er et af de områder, der vil få meget mere fart på, hvis lovgivningen sætter rammerne for det, siger Michael Løve.

Sammen med Verdensfonden WWF arbejder supermarkedskæden på et projekt, der kortlægger andelen af affald på de danske kyster.

40 danske familier samlede i maj 2019 plastik op langs 10 strande for at undersøge, hvor meget plastik, der egentlig er, og hvor det kommer fra.

På 4,5 kilometer strand rundt om i landet blev der samlet 6082 stykker plastik med en vægt på 150 kilo i alt.

Michael Løve erkender, at Netto har et stort ansvar for at finde en mere bæredygtig måde at bruge plastik på.

En af de måder, hvor Verdensnaturfonden påpeger, at det er muligt at mindske plastikforbruget er ved at ændre på varernes design.

WWF-generalsekretær Bo Øksnebjerg peger eksempelvis på, at man kan sælge vatpinde lavet af træ og ikke af plastik.

Det vil være et godt sted at sætte ind, erkender Michael Løve.

- Men det er meget vanskeligt at gå alene. Som et stor supermarked kommer man til at tabe frygteligt mange millioner i omsætning, siger han.

Derfor bør lovgivningen ensrette spillepladen for forretningerne, lyder det.

- Rigtig meget af den plastikemballage, der ender hjemme i folks skraldespande, den er købt hos os.

- Vi føler et enormt ansvar for denne her problemstilling. Vi føler også, at vi har en stor mulighed for at gøre det, siger Michael Løve.

Netto oplever også et dilemma, da plastik medvirker til, at madvarer holder længere, og dermed reducerer madspild.

Han påpeger, at det dog ikke er Nettos mål at blive helt plastikfri. Men det handler om at bruge det rigtige emballage.

Derfor har Salling Group et mål om, at alle selskabets egne mærker i 2023 skal pakkes i mere genanvendeligt materiale.