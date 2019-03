Neil Young optræder på Tinderbox for første gang

Selv om rockstjernen Neil Young har rundet de 73 år, turnerer han stadig rundt i verden.

Til sommer vender han atter tilbage til Danmark, når han i slutningen af juni indtager Tusindårsskoven i Odense under årets Tinderbox-festival.

Det oplyser Down The Drain Production i en pressemeddelelse onsdag.

Det er Neil Youngs første koncert på den fynske festival, og han medbringer sit backingband Promise of the Real.

Senest stjernen stod på en dansk scene, var i 2016. Dengang stod han på Orange Scene på Roskilde Festival, og her fik han blæst de danske anmeldere omkuld med sit tre timer lange show.

Neil Young er da også en sand rocklegende. Han har udgivet et hav af studiealbum og står bag numre som "Rockin' in the Free World", "Cinnamon Girl" og "Down by the River".

Blandt højdepunkterne i Neil Youngs karriere er albummet "Harvest", der ikke bare blev nummer et i USA. Det blev også det bedst sælgende album i USA det år.

Albummet står i dag som en af 1970'ernes bedste udgivelser, og 20 år senere fik albummet en søster i form af "Harvest Moon", der har en næsten lige så høj stjerne hos anmeldere og fans.

Neil Young er desuden medlem af Rock 'N' Roll Hall of Fame, både som solist og som medlem af rockbandet Buffalo Springfield.

Foruden den rockende canadier byder årets Tinderbox på kunstnere som Benal, The Chainsmokers og The Minds of 99.

Down The Drain Production oplyser desuden, at The Savage Rose med Annisette Koppel i front også er blandt de optrædende på festivalen.

Tinderbox finder sted 27.-29. juni.