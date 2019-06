Nedim Yasars formodede drabsmænd skal blive i cellerne

To unge mænd skal fortsat sidde varetægtsfængslet for drabet på den kendte radiovært og tidligere bandefigur Nedim Yasar.

Mændene på 24 og 25 år er sigtet for drabet, og en dommer har ved Retten på Frederiksberg besluttet, at de skal frihedsberøves foreløbig indtil den 5. juli.

De to sigtede var ikke fysisk til stede ved retsmødet. I stedet foregik det via et videolink fra arresten.

Dommeren valgte på trods af pressens protester at lukke dørene af hensyn til sagens alvor og den fortsatte efterforskning.

Det er derfor uvist, hvad der måtte være blevet sagt i det cirka 30 minutter lange retsmøde.

Sikkert er det dog, at de to mænd nægter sig skyldige.

Yderligere to mænd er sigtet for drabet, men de er på fri fod, da man ikke har ment, at der har været et grundlag for at varetægtsfængsle dem.

Nedim Yasar mistede livet i november 2018, efter at han blev skudt i hovedet, da han var på vej hjem fra en bogreception på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.

Receptionen var i anledning af bogen "Rødder - en gangsters udvej", som journalist Marie Louise Toksvig har skrevet sammen med Nedim Yasar.

Yasar ved medvært på radioprogrammet "Politiradio" på Radio24syv med netop Marie Louise Toksvig. Programmet behandler og diskuterer tidens store retssager og dykker ned i tidens kriminalitetsbillede.

Politiet mener, at de fire mænd var sammen om at slå Nedim Yasar ihjel. Mens tre af dem har været sigtet siden december, kom den fjerde sigtelse i januar.

Alle fire menes ifølge politiet at have tilknytning til rockergruppen Satudarah.