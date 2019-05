Naturforening: Tempoet i klimaudspil fra S er afgørende

Der er mange fornuftige ting i det klimaudspil, som Socialdemokratiet onsdag fremlagde på et pressemøde i Silkeborg.

Det mener præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. Hun hæfter sig specielt ved, at Socialdemokratiet vil sætte turbo på omstillingen til økologi, og hun fremhæver den tidsplan, som partiet sigter efter.

- Vi er glade for, at forslagene vil blive gennemført inden for det første år, siger hun.

Socialdemokratiet lover, der inden for det første år af en ny valgperiode skal igangsættes en række klimatiltag, hvis altså rød blok kommer til magten.

- Der må jeg sige, at barren bliver løftet, siger Maria Reumert Gjerding.

Mange elementer i udspillet har været præsenteret før, men der har manglet en tidshorisont, og den er ifølge Reumert Gjerding afgørende.

Desuden foreslår partiet en grøn tillægsaftale til energiforliget, der blev indgået i juni 2018.

Partiets delmål frem mod 2050 er, at udslippet af drivhusgasser skal være reduceret med 60 procent i 2030.