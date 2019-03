Naturforening: Dansk EU-bøn om vandmiljø er uacceptabel

Regeringen har bedt om senere deadline for EU's vandmiljømål. Farten skal bare sættes op, mener forening.

Kvaliteten af det danske vandmiljø er dårligere, end den skulle have været på nuværende tidspunkt.

Med EU's vandrammedirektiv fra 2000 blev der fastsat en række mål. Fristen er blevet udskudt flere gange, men det er ikke muligt for Danmark at nå at leve op til dem til tiden.

Derfor beder Miljø- og Fødevareministeriet EU om, at deadline udskydes til efter 2027. Det skriver Berlingske.

Den udmelding er ganske enkelt ikke god nok, mener præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

- Jeg mener, at det er under al kritik. Det her handler om beskyttelse af vores kystnære farvande, der lider af algeopblomstring og iltsvind. Det handler om beskyttelse af vores drikkevand og af vores natur.

- Det, regeringen prøver her, er at udskyde og løbe udenom, siger hun til Ritzau.

Først skulle vandmiljøet forbedres inden 2009, så 2015, det blev til 2021, og deadline ser allerede ud til at blive rykket igen til 2027.

Allerede i 1980'erne begyndte man i Danmark at se på, hvordan man kunne forbedre vandmiljøet. Der skete fremskridt indtil midten af 00'erne, hvor reduceringen gik i stå. Siden 2011 er udledningen atter steget.

Når der udledes store mængder næringsstoffer i naturen, påvirker det vandmiljøet. Mudret bund, uklart vand, iltsvind og fiskedød er blandt de mulige konsekvenser, hvis ikke Danmark forbedrer vandmiljøet til det niveau, som er fastsat af EU.

Ifølge Maria Reumert er der flere, som på grund af for lave ambitioner har et ansvar for, at Danmark endnu ikke lever op til målsætningerne.

- Men det er klart, at situationen er blevet forværret af en landbrugspakke, der har øget kvælstofudledningen. Det har gjort det endnu sværere at nå miljømålene, men det skal ikke være en undskyldning.

- Der er en masse, man kan gøre. Det handler om at have den politiske vilje til at beskytte vandmiljøet, naturen og drikkevandet, siger hun.

Danmarks Naturfredningsforening mener blandt andet, at man bør hæve ambitionsniveauet, sætte farten op, øge kravene til landbruget og tage areal fra landbruget og omlægge det til natur.