Naturdag skal fremme børns lyst til at passe på naturen

Siden 2004 har Danmarks Naturfredningsforening markeret Naturens Dag, som handler om gøre opmærksom på alle de gode oplevelser, der venter i naturen.

Naturens Dag i år finder sted søndag, og ifølge præsident i foreningen Maria Reumert Gjerding er den vigtigere end nogensinde.

- Det har aldrig nogensinde været vigtigere, at vi får alle danskere ud i naturen og grundlægger den kærlighed, som skal sikre, at vi får taget hul på den store grønne omstilling.

- Det bliver nødt til at bero på en følelse indeni os alle sammen om, at det her er vigtigt. Den naturkærlighed bliver kun grundlagt, hvis vi prøver at komme ud i naturen. Hvis vi mærker den, oplever den og prøver at være i den, siger hun.

I løbet af ugen har børn på skoler og i dagtilbud været ude i naturen i forbindelse med markeringen. I alt har 180.000 børn leget i skoven, gået på opdagelse i vandhuller eller på øvrig vis nydt godt af naturens tilbud.

Søndag afsluttes begivenheden, og Danmarks Naturfredningsforening håber, at mange møder op til diverse naturarrangementer, der bliver afholdt. Sidste år deltog 60.000 på selve Naturens Dag om søndagen.

- I virkeligheden ønsker vi, at hver dag er naturens dag, og at både børn og voksne kommer ud i naturen hele tiden. Det ved vi også ikke sker.

- Så på Naturens Dag holder vi arrangementer, hvor man kan komme ud og få en masse oplevelser og forhåbentlig blive inspireret og få lyst til at være endnu mere ud og opleve, hvor enestående den er, siger Maria Reumert Gjerding.

Årets tema er "Mærk naturen", og det er der ifølge Maria Reumert Gjerding god grund til.

- Det betyder, at man skal komme ud og bruge sine sanser. Man skal prøve at klatre i træer, man skal prøve at lugte og fornemme alle de oplevelser, man kan få ude i naturen.

- Vi håber at danne et grundlag for den naturkærlighed, der helst skal vokse sig stærkere, så når børn bliver store, så får de lyst til at passe på naturen, siger hun.

I 2018 deltog cirka 190.000 børn på Naturens Dag-oplevelser i anden uge af september, mens cirka 60.000 danskere troppede op på selve Naturens Dag om søndagen.