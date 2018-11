Nattevagt slået med jernrør af indsat på institution

En ansat på en institution for udviklingshæmmede blødte fra hovedet, efter han blev slået med et jernrør.

En nattevagt på en institution for kriminelle udviklingshæmmede blev natten til torsdag overfaldet af en indsat.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV Øst.

Overfaldet fandt sted ved midnat på institutionen Kofoedsminde, der er en specialinstitution for voksne kriminelle udviklingshæmmede ved Rødbyhavn.

Vagtchefen oplyser, at nattevagten blev slået med et jernrør og har fået hovedskader. Nattevagten blødte fra hovedet, men han har det efter omstændighederne okay, lyder det.

Det er uvist, hvorfor den indsatte slog medarbejderen.

- Jeg kender ikke forhistorien til, hvorfor den indsatte lige pludselig går løs på nattevagten.

- Vi kommer først ind i billedet, da de ringer 1-1-2 fra Kofoedsminde og fortæller, at deres nattevagt er blevet overfaldet med et jernrør, siger vagtchef Kent Edvardsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV Øst.