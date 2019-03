Nationalmuseet vil dokumentere livet i almene boliger

Sommerfest i baggården i 1977 og en hel families hverdag gennem 80 år.

Det er nogle af de fortællinger, som indtil videre er tikket ind hos Nationalmuseet som led i undersøgelsen "Din bolig - vores historie".

Fra 1. marts til 31. maj indsamler Nationalmuseet digitalt beretninger om de liv, en million danskere lever i almene boligområder.

Indsamlingen sker i samarbejde med brancheorganisationen for de almene boligforeninger, BL - Danmarks Almene Boliger, som i år fejrer 100-års jubilæum.

Baggrunden for indsamlingen er ifølge Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, at den danske model med almene boliger er en vigtig del af historien.

- Det er befolkningen, der former landet. Det synes jeg, at boligforeningerne er et godt eksempel på. Det er ikke en bevægelse skabt af konger. Heller ikke nødvendigvis af politikere. Men af befolkningen, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge seniorforsker ved Nationalmuseet Lykke L. Pedersen er det vigtigt at lade beboerne fortælle historien.

- Det handler om at fortælle bolighistorie, men med beboernes egne stemmer, siger Lykke L. Pedersen.

- Hvordan oplever folk selv deres dagligdag ude i boligerne, og hvilke drømme og forhåbninger har de for fremtiden?

Hun fortæller, at indsamlingen både tager temperaturen på bolighistorien her og nu, men at det også vil danne baggrund for videre forskning.

I Danmark er der cirka 560.000 almene boliger, hvilket betyder, at de almene boliger udgør en femtedel af boligmassen.

- Vi er en del af det danske velfærdssamfund og dermed en central del af det danske samfund, så det her er en blåstempling, siger Bent Madsen, administrerende direktør i BL.

- Det er helt unikt, at vi har blandede boligområder, og at man på den måde via velfærdssamfundet tager bredt hånd om folks boligbehov.