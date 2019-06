Næstformand erstatter Lars Løkke Rasmussen på Folkemødet

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, kommer ifølge TV2 Bornholm ikke til at holde partiledertale lørdag.

Venstres næstformand Kristian Jensen erstatter formand Lars Løkke Rasmussen lørdag på Folkemødet, hvor han skulle have holdt partiledertale.

Det skriver TV2 Bornholm.

På Folkemødet, der finder sted i Allinge hvert år, er det en tradition, at lederne af de partier, der er valgt til Folketinget, holder en tale fra hovedscenen.

Ifølge programmet på Folkemødets hjemmeside taler alle andre partiledere. Men lørdag er det altså Kristian Jensen, der taler for Venstre.

- Meldingen fra Venstre er, at det er hans logistik, der ikke kan gå op.

- Lige nu og her er det nogle særlige omstændigheder på grund af valget. Så derfor har vi accepteret småændringer, siger kommunikationsansvarlig for Folkemødet Pelle Nybirk til TV2 Bornholm.

Programmet angiver også, at Lars Løkke Rasmussen er til stede lørdag til "Lippert og partilederne" klokken 16.30. Samtidig skriver TV2 Bornholm, at Lars Løkke Rasmussen stadig står til at åbne Folkemødet torsdag klokken 11.30.