Næstformand er uenig i Kjærsgaards håndtering af baby i salen

Pia Kjærsgaard vil til næste møde i Folketingets Præsidium tage sagen op, så der fremover er klare retningslinjer for formændene. - Det er naturligvis noget, vi skal have en klar holdning til. Det, jeg giver udtryk for, er den holdning, der er. Folketingsmedlemmer skal være til stede i Folketingssalen, ikke babyer og børn, siger hun. (Arkivfoto).