Nærhedsfond vokser med tre milliarder i ny aftale

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte 9 milliarder kroner over seks år til Nærhedsfonden.

Oprindeligt havde regeringen afsat seks milliarder kroner til opbygningen af en ny struktur i sundhedsvæsnet.

Men i den aftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti om en ny sundhedsreform, er den såkaldte Nærhedsfond vokset til ni milliarder kroner. Det erfarer Ritzau.

Dansk Folkeparti har i forhandlingerne peget på, at seks milliarder efter partiets opfattelse ikke ville række til det nære sundhedstilbud, som man ønsker.

Derfor har partiet presset på for at øge beløbets størrelse og har også anvist måder til at finde den nødvendige finansiering.

Nærhedsfonden skal blandt andet bruges på at bygge nye sundhedshuse og styrke akutberedskabet.