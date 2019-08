Nabo til eksplosion: Hjertet var oppe i halsen

Naboer hørte et voldsomt brag og blev forskrækkede, da Skattestyrelsen blev ramt af eksplosion tirsdag aften.

Naboer fortæller, at de hørte et voldsomt brag, og vinduerne klirrede, da en eksplosion sent tirsdag aften ramte Skattestyrelsen på Østerbro og raserede bygningens vinduer og tag.

- Vi var lige kommet hjem, og så hørte vi et kæmpe brag, fortæller Bente Larsen om eksplosionen.

Hun bor omtrent 700 meter fra Skattestyrelsens bygning, som ligger på Østbanegade ved Nordhavn Station.

- Vinduerne klirrede, og man tænkte da, om det var en krysantemumbombe. Men det var kraftigere end det, fortæller Bente Larsen.

Helen Munch, som også bor tæt på Skattestyrelsens bygning, fortæller, at hun fik et chok, da eksplosionen skete.

- Det lød simpelthen, som en bygning der styrtede sammen. Så vi havde hjertet oppe i halsen og styrtede ud på altanen. Og så var der en stor støvsky, som hurtigt forsvandt, og så blev der meget stille, fortæller Helen Munch.

- Der er tit nogen, som smider kanonslag. Men du kunne godt høre, at det her ikke var et kanonslag, det var meget højt, og vinduerne klirrede, fortæller hun.

Ifølge Helen Munch gik der omkring fem minutter, før hun hørte udrykning.

- Jeg var egentlig rimeligt rolig, fordi der ikke var nogen, som skreg eller råbte, siger hun.

En mand, der blot præsenterer sig som Svend Erik, bor på Århusgade cirka 400 meter fra eksplosionen. Han hørte også den høje lyd fra eksplosionen omtrent klokken 22.15, fortæller han.

- Jeg tænkte, at det var nogle, som legede med kanonslag, som de plejer, siger Svend Erik.

Men så ringede hans søn, som befandt sig tæt ved Nordhavn Station lige over for Skattestyrelsen bygning, og spurgte, om faren havde hørt braget.

Her gik det op for Svend Erik, at det havde været voldsomt, når han kunne høre det i sin lejlighed flere hundrede meter væk.

- De var lidt rystede, ham og kæresten. Men de har ikke set noget. De har bare hørt det, men vidste ikke hvad det var, siger han.

Eksplosionen har ødelagt en stor del af facaden på bygningen. To personer befandt sig i bygningen, da eksplosionen skete. Men ingen er kommet noget til.

Der er onsdag morgen få oplysninger om, hvad der er sket.

Men ifølge skatteminister Morten Bødskov (S), er det "rimelig åbenlyst", at nogen må stå bag. Han opfordrer folk til at kontakte politiet, hvis de har set det mindste.