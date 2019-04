Myndigheder skal forklare sig over for EU om vildsvinehegn

EU-Kommissionen savner dokumentation for, om det kommende vildsvinehegn er et effektivt værn mod svinepest.

Danske myndigheder skal over for EU komme med en "detaljeret vurdering" af vildsvinehegnet, der er under opførelse ved grænsen til Tyskland.

Det er EU-Kommissionen, der ifølge det regionale medie TV Syd, har bedt om myndighedernes forklaring.

Det 70 kilometer lange hegn, der skal stå klart til efteråret, opstilles som led i bekæmpelsen af afrikansk svinepest.

Men EU-Kommissionen stiller sig skeptisk over for, om hegnet udgør et effektivt værn mod den frygtede svinesygdom.

- EU's retlige rammer og vejledende dokumenter taler ikke for en storstilet opsætning af hegn til vildsvineforvaltning, skriver kommissionen ifølge mediet.

EU er også bekymret for, hvad hegnet kan betyde for andre dyr og planter, og deres mulighed for at sprede sig på tværs af grænsen.

Det såkaldte habitatdirektiv skal netop beskytte disse arter.

- Det er medlemsstaternes pligt at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet, hedder det ifølge TV Syd i henvendelsen.

Miljøminister Jacob Ellemann-Jensen (V) tager dog henvendelsen fra EU med sindsro.

- Miljøstyrelsen oplyser, at alle krav til processen i forbindelse med meddelelse af tilladelsen til vildsvinehegnet har været overholdt, og at tilladelsen hviler på et solidt fagligt grundlag, skriver ministeren i et svar til TV Syd.

Hen henviser til, at der i hegnet indbygges faunapassager, så for eksempel oddere, frøer og andre små dyr kan passere.

- Regeringen har orienteret EU-Kommissionen om vildsvinehegnet, og vi er naturligvis parat til at svare på yderligere spørgsmål fra EU, hvis det måtte være relevant, skriver ministeren.

Afrikansk svinepest er en svinesygdom, der har spredt sig til flere europæiske lande.

Hvis et vildsvin rammes af sygdommen og krydser grænsen til Danmark, kan det lamme den danske svineeksport. Med et milliardtab til følge.