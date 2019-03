Myndigheder fremstillede terrorsprængstof af tændstikker

På en papkasse står en lille plastikbeholder. Pludselig lyder et knald og gennem den tætte grå røg, der fylder billedet, aner man fragmenter af pap og plastik, der flyver gennem luften.

Det var indholdet af en kort video, som tirsdag formiddag blev vist i Københavns Byret.

Her sidder en 32-årig syrisk mand med bopæl i Malmø tiltalt for at have planlagt et terrorangreb i København. Planen var at dræbe eller såre personer med bombesprængning og knive, lyder det i anklageskriftet.

Politi og anklagemyndigheden mener, at den 32-årige var i ledtog med Dieb Khadigah, der i Tyskland er idømt seks og et halvt års ungdomsfængsel for sin andel i affæren.

Khadigah blev afsløret med 17.460 tændstikker, fyrværkeri, flere walkie-talkies og knive i rygsækken, da han ville rejse ind i Danmark fra Tyskland.

På hans mobiltelefon fandt det tyske politi en opskrift fra al-Qaedas magasin Inspire. Opskriften viser, hvordan man kan fremstille sprængstof ved brug af blandt andet tændstikker.

Dansk politi og anklagemyndighed besluttede i forbindelse med sagen at fremstille sprængstof ud fra opskriften, der foruden tændstikker blandt andet indeholder ristede og kværnede frø.

Man fulgte opskriften meget nøje, men der var enkelte afvigelser. Med hjælp fra politiet i Padborg indkøbte man 17.252 af samme slags tændstikker, som Khadigah havde været i besiddelse af.

Det var lidt færre, end der blev fundet i rygsækken. Desuden brugte man en glaskolbe i stedet for en metalgryde, og en lidt mindre mængde vand, men de afvigelser skulle ifølge eksperterne ikke betyde noget.

- Hvor lang tid tog det at fremstille? ville den 32-åriges forsvarer, Karin Dawson Svenningsen, vide.

Men specialanklager Sonja Hedegaard blev hende svar skyldig, da det ikke fremgik af rapporterne i sagen.

Ingredienserne blev overdraget til Forsvarets ammunitionsryddere, EOD, der blandede dem til det egentlige sprængstof.

Det lykkedes at fremstillet 237 gram af sprængstoffet, og 15. januar udførte EOD i samarbejde med Beredskabsstyrelsen prøvesprængningen i Dragør.

Selv om sprængningen var lidt anderledes, svarede sprængkraften til sort krudt.

Hvis det var lagt i en metalbeholder, ville metallet blive flænset og metalstykker flyve gennem luften, og hvis det blev sprængt i et køretøj ville ruderne i køretøjet blev knust.

Personer tæt på eksplosionen ville være i livsfare, lyder konklusionen fra EOD.

Sagen fortsætter 18. marts, hvor anklager og forsvarer vil komme med deres afsluttende indlæg i sagen - de såkaldte procedurer.