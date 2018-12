Muslimsk friskole med dårlig økonomi mister statstilskud

Den muslimske friskole Iqra Privatskole, der ligger på Nørrebro i København, mister sit statslige tilskud.

Det har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afgjort, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Skolen mister tilskuddet fra og med december.

Styrelsen lægger især vægt på skolens dårlige økonomi.

- Det er styrelsens vurdering, at der er væsentlighed usikkerhed om Iqra Privatskoles økonomi og dermed væsentlig fare for, at skolen må lukke på meget kort sigt, udtaler Birgitte Hansen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i meddelelsen.

- Styrelsen skal varetage statens kreditorinteresse og kan derfor ikke fortsætte med at udbetale tilskud til skolen. Skolen har gennem længere tid været under skærpet tilsyn - både på grund af problemer med skolens økonomi og med undervisningskvaliteten.

Styrelsen har ført tilsyn med privatskolen siden maj 2017, og skolen har været under skærpet økonomisk administrativt tilsyn siden 6. marts i år.

I starten af året meddelte styrelsen, at Iqra Privatskole skulle tilbagebetale 16,2 millioner kroner, som den har modtaget i tilskud fra staten. Styrelsen oplyste samtidig, at den tilbageholdt støtten for januar.

B.T. skrev i december sidste år, at skolens daværende leder spredte videoer fra den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir i forskellige grupper på Facebook

Hizb ut-Tahrir arbejder for at etablere et verdensomspændende kalifat og har tidligere opfordret til drab mod jøder.

B.T. har også beskrevet, at der har været en lang række uregelmæssigheder i skolens økonomi.

For eksempel blev imamen Khalil Jaffar ansat som viceleder på skolen, selv om hans ansættelseskontrakt var underskrevet af hans hustru, der på daværende tidspunkt slet ikke var ansat på skolen.

Der har også manglet bogføring, skriver B.T. Styrelsen har tidligere konkluderet, at der blandt andet er købt dyr elektronik, herunder Apple-computere, som dog ikke fremgår af skolens liste over materialer.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra skolens konstituerede leder, Yasin Ghauri. På grund af et møde har han dog ikke mulighed for at udtale sig mandag ved middagstid.

Skolen, der har lidt flere end 500 elever, er ikke den første til at miste støtten.

Tidligere har to friskoler, Nord-Vest Privatskole og Al-Salam Skole, måtte lukke efter at have mistet statsstøtten.