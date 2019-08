Musiker bag ramadan-sang: Den beskriver et billede af Danmark

Det har skabt debat, at sangen "Ramadan i København" er med i opløbet om at blive indlemmet i Højskolesangbogen.

Sangen er skrevet af musikeren Isam B, og han siger til Berlingske, at han undrer sig over kritikken fra borgerlige politikere og debattører, der ikke mener, at en sang om den muslimske højtid ramadan skal være i den traditionsrige sangbog.

Isam B ser debatten som et udtryk for, at nogle er bange for forandring.

- Jeg er forundret over, at det kan få nogens pis i kog. Hvis en sang kan rokke ved din tro eller nationalidentitet, må du have en identitetskrise. Det er at gå med for små sko. Det er en sang, det er kultur. Jeg beskriver et billede af, hvordan vores land ser ud, siger han til Berlingske.

Isam B fortæller, at han skrev sangen under ramadanen, hvor han selv var fastende. Han syntes, at det gav bedst mening at skrive en sang om den stemning, han var i på daværende tidspunkt.

Isam B fortæller til Berlingske, at han før har været oppe at toppes med højrefløjen om sine sange, men understreger, at sangen ikke er for deres skyld eller for venstrefløjens. Han skriver ikke sange til alle danskere, men alle mennesker.

Isam B ser sine sange som "vinduer", der giver mulighed for at kigge ind i hans liv i Danmark og blive klogere.

Blandt andre Henrik Dahl fra Liberal Alliance har været en af kritikerne af sangen, da han mener, at de danske højskoler står for noget, som ikke kan forenes med islam.

Isam B siger til Berlingske, at da Henrik Dahl ikke er muslim, "ved han ikke en skid om det".

Musikeren hylder desuden den danske højskoletradition og tror, at mange børn fra byen ville have godt af at komme på højskole og ud af deres vante omgivelser.

"Ramadan i København" er ikke sikker på at få plads i Højskolesangbogen, men er med i opløbet om at komme med i næste udgave, hvor der normalt er 600 sange.

Bogens første udgave er fra 1894, og der har gennem årene været løbende udskiftning af sangene.

Den næste udgave forventes at være på gaden i november 2020.