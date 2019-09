Museumschefen har viet sit liv til krig

Museumschef Jens Carl Kirchmeier-Andersen bruger det meste af arbejdslivet og fritiden på at studere diverse krige. Den 6. september fylder han 60 år.

Gennem næsten hele sit professionelle virke har Jens Carl Kirchmeier-Andersen været tilknyttet Tøjhusmuseet i København.

Et kulturhistorisk specialmuseum for dansk våben- og krigshistorie.

Hans første kontakt med museet går helt tilbage til 1975, hvor han var i en uges erhvervspraktik.

Senere, da han læste historie på Københavns Universitet, blev han ansat som studentermedhjælper.

Siden da har Jens Carl Kirchmeier-Andersen haft flere forskellige stillinger på museet.

Han blev museumsinspektør i 1991, og i dag er han museumschef.

Fredag den 6. september fylder han 60 år.

I alle årene har han været med til at omdanne museet fra et teknologihistorisk museum til et kulturhistorisk museum.

Derudover har han været aktiv i at opsøge og indsamle nye genstande til museet. Særligt med fokus på Forsvarets moderne historie.

I den forbindelse har han flere gange været i det tidligere Jugoslavien for at indsamle genstande til at belyse de danske soldaters indsats i 90'erne og 00'erne.

I 2018 var han med til at omdøbe Tøjhusmuseet til Krigsmuseet.

Ud over det mere tidssvarende navn var navneskiftet også startskuddet til en ny strategi, hvor udstillingerne i fremtiden vil sætte mere fokus på, hvordan krig påvirker mennesker.

Ikke kun på jobbet fylder krig. Også en del af fritiden går med emnet, når han forsker i danske soldaters deltagelse i Treårskrigen 1848-1851 og krigen i 1864.

Han er derfor hyppig gæst på Rigsarkivets læsesal, hvor han bruger tiden på at fotografere sit kildemateriale, så han senere har mulighed for at studere det i ro derhjemme.

I fritiden holder Jens Carl Kirchmeier-Andersen af at vandre sammen med sin kone og deres hund, både i Danmark og i udlandet.

Af længere ture er det indtil videre blevet til to pilgrimsvandringer på Caminoen i Spanien.