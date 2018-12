Muggent rottefoder og tordenvejr udskyder raketopsendelse

En gruppe studerende fra Aarhus Universitet må vente yderligere et døgn, før deres selvudviklede satellit, Delphini-1, bliver sendt afsted fra en rumbase i USA.

Studentersatellitten skulle tirsdag aften have været opsendt sammen med fragtrumskibet "Dragon" fra rumbasen Kennedy Space Center i Florida.

Men to ting er kommet på tværs af planerne, forklarer kommunikationsmedarbejder Ole J. Knudsen, Aarhus Universitet.

- Det skyldes, at der dels er dårligt vejr med torden og regn på vej mod basen i Florida.

- Dels har man hos Nasa opdaget, at noget rottefoder, som også skulle være sendt med op til Den Internationale Rumstation, ISS, er blevet muggent, siger Ole J. Knudsen.

Forsøget med rotter finder sted på ISS, som også er første stop for studentersatellitten fra Aarhus Universitet.

Når satellitten er vel ankommet til ISS, er det meningen, at den skal sendes ud i sin egen bane i kredsløb om Jorden. Det vil dog først ske til januar.

Tidspunktet for opsendelsen er nu udskudt til onsdag aften klokken 19.16 dansk tid.

Ole J. Knudsen krydser fingre for, at den reviderede tidsplan holder. Vinduet for opsendelser lukker nemlig snart.

- Den skal op senest torsdag, ellers lukker butikken så at sige. For rumbasen ligger nær lufthavnen i Orlando. Og man lukker ned for opsendelserne her i løbet af december af hensyn til den civile luftfart og de mange gæster til Disney World op mod jul, siger Ole J. Knudsen.

Det er studerende fra forskellige naturvidenskabelige fag på Aarhus Universitet, som har designet og arbejdet med satellitten.

Det sker som led i bestræbelserne på at uddanne kvalificerede medarbejdere til den voksende danske rumindustri.

Interesserede kan følge opsendelsen og høre mere om projektet ved et offentligt arrangement i Søauditorierne på Aarhus Universitet onsdag fra klokken 18.